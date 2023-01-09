想要湯唯手上軟綿綿又毛茸茸長耳兔 LOEWE小兔包迎春

湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

迎接嶄新的2023 癸卯金兔年，以皮革工藝聞名的百年品牌紛紛以其經典工藝之作獻上賀歲好禮。皮革工坊擁有將近170年的精湛工藝的西班牙品牌LOEWE推出農曆年限定系列，以傳統繩結工藝聯繫人情及好運的理念為靈感，打造兔年專屬的長耳造型Bunny包款，並由全球品牌大使湯唯 演繹兔年系列廣告短片和形象照，片中湯唯收到內藏巨型版Bunny的禮物盒，於是帶著牠遊城鎮，最後與小Bunny團聚、迎接新年，LOEWE兔年限定系列將於2023年1月5日起販售。

湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

創意十足的LOEWE工坊以巧妙針法將柔軟的納帕皮塊縫製成立體小兔子，擁有軟垂長耳結與剪羊毛球尾巴，提供煙燻玫瑰、檸檬黃、迷霧灰三種顏色：又長又大的垂耳結如繩結般繫在納帕小牛皮迷你包、Hammock及Bunny包款上，還有毛茸茸的剪羊毛版本，以及天然酒椰葉纖維編織Basket手提包，側面還點綴剪羊毛球尾巴。

LOEWE兔年限定系列，Hammock Nugget小牛皮肩背提包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列檸檬黃兔子造型迷你斜背小包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列Bucket兔子造型編織肩背提包。（圖：LOEWE提供）

兔年系列亦推出多款顏色相呼應的T恤及衛衣，壓印LOEWE皮革工坊製作的長耳兔圖騰，以及綴有剪羊毛球尾巴的Bunny掛飾及Bunny骰子，以及兔子造型蠟燭、大紅摺紙兔子等飾品。

LOEWE兔年限定系列Hammock Nugget煙燻玫瑰小牛皮肩背提包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

法國MOYNAT擅長皮革拼接，奇趣迷人的兔年特別系列，是創意總監Nicholas Knightly和英國 藝術家Mark Hearld的美學邂逅之旅，包括以Taurillon皮革打造的絹印系列Duo Tote橫式Tote，擁有兩款對比色調可供選擇：森林綠/赤陶色/青瓷色，以及灰白色/鋅灰色/薰衣草紫。

LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型蠟燭。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型毛絨絨手拿包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列煙燻玫瑰粉兔子造型蠟燭。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

此次節日特別系列亦提供，肉桂色/蔚藍色煥新色調的Duo Tote直式Tote，以及超可愛對比色調的兔子掛飾。所有Duo Tote均隨附一個可拆卸拉鍊萬用包做為收納，便於日常使用。

MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT灰白色／鋅灰色／薰衣草紫款。（圖：MOYNAT提供）