我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：疫情嚴重仍為20大維穩引抗議 促習突然鬆綁

移民難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚2年

想要湯唯手上軟綿綿又毛茸茸長耳兔 LOEWE小兔包迎春

記者孫曼／即時報導
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

迎接嶄新的2023癸卯金兔年，以皮革工藝聞名的百年品牌紛紛以其經典工藝之作獻上賀歲好禮。皮革工坊擁有將近170年的精湛工藝的西班牙品牌LOEWE推出農曆年限定系列，以傳統繩結工藝聯繫人情及好運的理念為靈感，打造兔年專屬的長耳造型Bunny包款，並由全球品牌大使湯唯演繹兔年系列廣告短片和形象照，片中湯唯收到內藏巨型版Bunny的禮物盒，於是帶著牠遊城鎮，最後與小Bunny團聚、迎接新年，LOEWE兔年限定系列將於2023年1月5日起販售。

湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

創意十足的LOEWE工坊以巧妙針法將柔軟的納帕皮塊縫製成立體小兔子，擁有軟垂長耳結與剪羊毛球尾巴，提供煙燻玫瑰、檸檬黃、迷霧灰三種顏色：又長又大的垂耳結如繩結般繫在納帕小牛皮迷你包、Hammock及Bunny包款上，還有毛茸茸的剪羊毛版本，以及天然酒椰葉纖維編織Basket手提包，側面還點綴剪羊毛球尾巴。

LOEWE兔年限定系列，Hammock Nugget小牛皮肩背提包。（圖：LOE...
LOEWE兔年限定系列，Hammock Nugget小牛皮肩背提包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列檸檬黃兔子造型迷你斜背小包。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列檸檬黃兔子造型迷你斜背小包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列Bucket兔子造型編織肩背提包。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列Bucket兔子造型編織肩背提包。（圖：LOEWE提供）

兔年系列亦推出多款顏色相呼應的T恤及衛衣，壓印LOEWE皮革工坊製作的長耳兔圖騰，以及綴有剪羊毛球尾巴的Bunny掛飾及Bunny骰子，以及兔子造型蠟燭、大紅摺紙兔子等飾品。

LOEWE兔年限定系列Hammock Nugget煙燻玫瑰小牛皮肩背提包。（圖：...
LOEWE兔年限定系列Hammock Nugget煙燻玫瑰小牛皮肩背提包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

法國MOYNAT擅長皮革拼接，奇趣迷人的兔年特別系列，是創意總監Nicholas Knightly和英國藝術家Mark Hearld的美學邂逅之旅，包括以Taurillon皮革打造的絹印系列Duo Tote橫式Tote，擁有兩款對比色調可供選擇：森林綠/赤陶色/青瓷色，以及灰白色/鋅灰色/薰衣草紫。

LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型蠟燭。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型蠟燭。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型毛絨絨手拿包。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型毛絨絨手拿包。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列煙燻玫瑰粉兔子造型蠟燭。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列煙燻玫瑰粉兔子造型蠟燭。（圖：LOEWE提供）

LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）
LOEWE兔年限定系列。（圖：LOEWE提供）

此次節日特別系列亦提供，肉桂色/蔚藍色煥新色調的Duo Tote直式Tote，以及超可愛對比色調的兔子掛飾。所有Duo Tote均隨附一個可拆卸拉鍊萬用包做為收納，便於日常使用。

MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT灰白色／鋅灰色／薰衣草...
MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT灰白色／鋅灰色／薰衣草紫款。（圖：MOYNAT提供）

MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT森林綠／赤陶色／青瓷色...
MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT森林綠／赤陶色／青瓷色款。（圖：MOYNAT提供）

湯唯 2023 英國

上一則

愛愛就頭痛？醫師：有可能是猝死前兆別輕忽

延伸閱讀

亞洲電影大獎公布入圍名單 湯唯、張艾嘉爭影后

亞洲電影大獎公布入圍名單 湯唯、張艾嘉爭影后
湯唯撇婚變 「對家人有罪惡感」讚導演老公如泰山

湯唯撇婚變 「對家人有罪惡感」讚導演老公如泰山
湯唯撇婚變 2字形容丈夫 坦承「對家人有罪惡感」

湯唯撇婚變 2字形容丈夫 坦承「對家人有罪惡感」
屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體

屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體

熱門新聞

艾拉表示自己過去一年只洗過37次澡。（取材自推特）

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

2023-01-04 21:42
北一女儀隊成員燦校內容被英媒選為當日最佳照片。（截圖自衛報官網）

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

2023-01-04 03:44
新冠患者皆缺乏抗氧化劑「穀胱甘肽」，造成體內發炎，加上普遍存在低鉀症狀而出現肌肉無力等症狀。而酪梨不但富含「穀胱甘肽」，含鉀量也很高。(本報資料照片)

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

2023-01-07 21:02
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社

「躺平」後的職場新風潮 年輕世代靠這招漲薪3萬

2023-01-06 11:00
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）

英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

2023-01-04 23:44
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)

小鹿慘遇暴雪「活活凍成冰雕」 路人神救援牠立刻復活

2023-01-02 22:55

超人氣

更多 >
放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜