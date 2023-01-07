熟男不輸小鮮肉 名牌組「銀髮F4」拍廣告 均齡73歲

法國時裝品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent）2023年春夏男裝形象廣告邀請四位平均年齡73歲的金牌導演上陣，組成具熟齡魅力「銀髮F4」。（取材自Instagram／@ysl）

時尚 圈中的精品品牌廣告，往往找來風華正茂的年輕模特兒拍攝，但真正有經濟能力購入這些名牌的消費群眾，卻大都多非年輕人。法國時裝品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent）甫推出的2023年春夏男裝形象廣告中，就主打「不受限年齡的時尚」，邀請四位平均年齡73歲的金牌導演 上陣，組成具熟齡魅力「銀髮F4」。

「collider」、「dazed」報導，此次Saint Laurent的形象廣告主角陣容，包括以「愛情．不用尋找」（Broken Flowers）拿下第58屆坎城影展評審團大獎的69歲美國導演賈木許（Jim Jarmusch）、以「我的母親」（All About My Mother）拿下奧斯卡最佳外語片的73歲西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar ）、以肉體恐怖類型電影 聞名的79歲加拿大導演柯能堡（David Cronenberg）、常拍攝激進與爭議題材電影的71歲美國導演費拉拉（Abel Ferrara）。

廣告中，四位在電影圈德高望重的名導演，在英國時尚攝影師西姆斯（David Sims）黑白鏡頭下演出，穿著翻領西裝、皮製大衣等，用漠然的姿態或戲劇性強的表情，呈現新款服飾俐落剪裁中蘊含的張力。這四位導演能被選中，也與Saint Laurent強調攝影藝術有關；賈木許和費拉拉曾為品牌創意總監瓦卡雷洛（Anthomy Vaccarello）發起的「Self藝術計畫」拍攝作品，阿莫多瓦將上映的短片中，傳演員也穿著瓦卡雷洛設計的戲服。

Saint Laurent由瓦卡雷洛接手創意總監以來，每年都以強力美學衝擊時裝界，以風格強烈的黑白照片宣傳服飾，這也並非首次找來「年長」模特兒演繹；2022年春夏廣告中，就曾邀請82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）、66歲美國傳奇超模霍爾（Jerry Hall）擔任主角。

不輸小鮮肉！法名牌組「銀髮F4」拍廣告 均齡73歲

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