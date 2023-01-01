足球天王C羅簽肥約 手上豪表工作1天半就能買1只

足球天王C羅配戴Jacob & Co.的Caviar Tourbillon Tsavorites腕表簽約。（取材自臉書）

終於塵埃落定！在2022年世界盃賽事舉行期間，英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊就宣布，正在代表葡萄牙出賽的足球 天王C羅 （Cristiano Ronaldo）離開訊息，當時就傳出沙烏地阿拉伯聯賽有意招攬他加入，而在去年年末，這項消息也成真！

今年37歲，曾經擔任葡萄牙足球國家隊隊長，共獲得5座金球獎 、5次世界足球先生及4座歐洲金靴獎的C羅，在確認沒任何歐洲足球俱樂部願意與他簽約之後，終於正式加盟了沙烏地職業足球聯賽俱樂部艾納斯，讓許多人都感到震驚。從曾經的世界頂峰到各項發展都不算成熟的沙烏地聯盟，球迷認為C羅此舉與退休無異。但成為沙烏地職業足球聯賽俱樂部艾納斯的一員，可是能讓C羅到39歲前就賺進4億歐元（約4.2億美元）的超貴合約，相當於工作一天就能有58萬美元的收入。

Jacob & Co.與C羅聯名款腕表。（圖：Jacob & Co.提供）

因此在與沙烏地職業足球聯賽俱樂部艾納斯代表簽約，並收下同樣是「7號」球衣時，C羅就選戴了Jacob & Co.的Caviar Tourbillon Tsavorites腕表。這只以「魚子醬」為靈感而打造的表款，利用了388顆長方形切割綠色沙弗萊石裝飾，要價約76萬美元，即使貴的驚人，但對比了C羅未來年薪，只不過是一天半的薪資而已。

而會選擇配戴Jacob & Co.的表款，出席重要的簽約儀式，也是因為C羅除了是品牌愛用者之外，兩者合作密切，還在去年11月時，推出聯名款設計。