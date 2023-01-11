吉兔報到 生肖限量腕表、精品鋼筆工藝爭輝

以琺瑯打造面盤的Villeret系列中華年曆(Traditional Chinese Calendar)表款。(圖：Blancpain提供)

農曆兔年即將來到，不少鐘表、精品品牌也紛紛推出應景的兔年商品，以限量表款或名筆，展現對全新來年的期許和展望。

寶珀 Villeret 3638型

3638型自動上鍊機芯的自動盤並刻有靈動的白兔圖案。(圖：Blancpain提供)

堪稱最早推出兔年限量腕表的瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain），再度帶來一款Villeret系列中華年曆（Traditional Chinese Calendar）表款。以鉑金為材質的表款將可顯示陰曆的12個時辰、日期、月份、閏月、12生肖，還有五行和十天干等中國傳統曆法。3638型自動上鍊機芯並搭配了刻有靈兔圖騰的自動盤，表殼並以鉑金打造、全球限量50只。

海瑞溫斯頓 Premier

海瑞溫斯頓推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表。(圖：Harry Winston提供)

海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，透過兔子的可愛、靈動，結合珠寶技藝與鑽石鑲嵌，36毫米的玫瑰金表殼內使用了微珠打磨的紅色珍珠母貝並飾以22K的閃耀金粉。HW2014自動機械機芯將帶來時間顯示功能，並搭配抗磁、更為精準的扁平狀矽遊絲，以及閃耀的18K玫瑰金鏤空自動盤，全球限量8只。

蕭邦 L.U.C XP生肖表

L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕表，限量發行88只。(圖：蕭邦提供)

瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款相應的L.U.C生肖時計，以L.U.C XP系列超薄腕表為基礎，配備蒔繪技術表盤，透過漆繪與金粉相結合的手工技藝，呈現蘊含豐富象徵意義的畫面，每款均限量發行88只。

L.U.C XP兔年蒔繪腕表盤出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製。漆藝是一種古老的傳統漆藝，兔年蒔繪腕表採用產自日本 漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的星空背景襯托正在麥穗間奔跑的兔子。

L.U.C XP兔年蒔繪腕表表殼以符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作，超薄腕表厚度僅為6.8毫米，是為亞洲人專屬訂製的尺寸，搭載L.U.C 96.17-L型蕭邦表廠超薄自製機芯，是結合蕭邦表廠工藝大師的精湛技藝與日本傳統技藝的卓越傑作。

萬寶龍 限量512鋼筆

生肖與符號系列兔年限量款512鋼筆。(圖：Montblanc提供)

以書寫工具、鋼筆起家的萬寶龍（Montblanc）則帶來一只生肖與符號系列兔年限量款512鋼筆。其筆蓋是以Ag925純銀製作，兔子旁的「桂樹」帶有事業成功的象徵，同時可愛、唯妙唯肖的白菜和蘿蔔是兔子的主要食糧、也代表豐衣足食。筆蓋圓環刻有2023 的全新年份、並裝飾有珍珠母貝的MONTBLANC標誌。另推出兔年系列的146筆記本與50ml墨水，成雙成套，寫下對未來的願景。