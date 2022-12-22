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越簡單越時髦 adidas新系列用極簡風 重塑籃球運動裝

記者曾智緯／即時報導
adidas Originals在全新adidas Basketball系列服飾，透過極簡剪裁、質樸的配色，來探索運動本質。（圖：adidas Originals提供）
adidas Originals在全新adidas Basketball系列服飾，透過極簡剪裁、質樸的配色，來探索運動本質。（圖：adidas Originals提供）

流行就像是一個輪迴，歷經繁複華麗，多重結構或堆疊之後，又會走向簡約風格。特別是經過前些年的疫情影響，消費者對於衣著需求，以舒適好搭配，不過分裝飾為趨勢。而adidas Originals也觀察到這個現象，於是在全新adidas Basketball系列服飾，透過極簡剪裁、質樸的配色，來探索運動本質。

adidas Basketball系列灰色背心。（圖：adidas Origin...
adidas Basketball系列灰色背心。（圖：adidas Originals提供）

adidas Basketball系列T恤。（圖：adidas Original...
adidas Basketball系列T恤。（圖：adidas Originals提供）

adidas Basketball系列灰色長褲。（圖：adidas Origin...
adidas Basketball系列灰色長褲。（圖：adidas Originals提供）

adidas Originals以「回歸初衷（Remember the Why）」出發，在adidas Basketball系列中，鼓舞所有熱愛籃球文化的人，聚焦籃球的本質。於是凸顯極簡輪廓、功能和色彩的探索，滿足現代運動員與熱愛籃球文化人的需求，結合簡約與質感佳的面料推出一系列包含運動背心、T恤、連帽上衣、運動外套、及運動長、短褲等服飾，詮釋「純粹」和 「專注」的美學。在adidas Basketball系列，色彩的使用也是呼應核心價值，僅有灰、米白和淡綠色，衣服上唯一的裝飾則為「adidas Basketball」字樣，彰顯了與其他產品的不同之處。

FILA使用紅、白和藍三色，結合Newtro新復古風潮，推出深淺色調變化的全版印...
FILA使用紅、白和藍三色，結合Newtro新復古風潮，推出深淺色調變化的全版印花運動套裝，讓穿著移動時，還能隱約透出反光的Logo效果。（圖：FILA提供）

FILA TREND系列圓領T恤2,180元、RAPIDRIDE鞋。（圖：FIL...
FILA TREND系列圓領T恤2,180元、RAPIDRIDE鞋。（圖：FILA提供）

然而FILA則是聚焦在復古風格，所以在這季呈現了，以品牌招牌色彩拼接的系列服飾。FILA使用紅、白和藍三色，結合Newtro新復古風潮，推出深淺色調變化的全版印花運動套裝，讓穿著移動時，還能隱約透出反光的Logo效果。除此之外，FILA還推出集結經典賽道元素、文字風標語及盾徽圖標的TREND系列，運用網點、仿燙金漸層變化，以金色刺繡與黑、白、灰色彩拼接，調和出新舊相融獨特韻味。

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