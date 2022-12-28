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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

別等到40、50歲… 3種保養品 現在就用

文╱記者劉小川
在冬季，要使用乳霜成分的乳液，加強滋潤肌膚。(Getty Images)
在冬季，要使用乳霜成分的乳液，加強滋潤肌膚。(Getty Images)

許多女性到了一定的年齡，保養品就會越用越貴、越來越好，但其實皮膚吸收能力有限，塗了一堆保養品，真的有完全吸收嗎？到了50歲，才發現保養品應該簡單不複雜，反而女人在30～40歲時，有些保養品才要提早使用，看似簡單，其實對肌膚有很大的幫助，用和不用差距頗大。

1、保養油

年至50歲的時候才意識到用保養油，其實來不及了。很多人會覺得保養油非常的油膩，塗在臉上一定會給人不適的油膩感。但真正使用時，才發現保養油有很好的護膚功效。由於年齡層越高的肌膚越是缺水，所以將保養油塗抹在臉上時，會非常快速的吸收，也會覺得質地意外的清爽感，最重要的是每次使用只需要一些些的延展，全臉都可以使用，一瓶保養油可以用上大半年。

另外，保養油也不單單只有一個效果，可以添加於粉底液內混合使用，可以讓粉底液更加滋潤不卡粉。

2、化妝水

化妝水可以當面膜。(Getty Images)
化妝水可以當面膜。(Getty Images)

其實，化妝水也能代替面膜使用。大多數人認為，化妝水只是一個簡單保濕的補水效果，但事實上，化妝水有利於肌膚吸收。

尤其在洗完臉後，如果出現乾澀。立即塗抹化妝水，就能減緩乾燥不適感。化妝水既然對肌膚有這麼好的吸收能力，當成面膜絕對是效果加分。可使用化妝棉、拋棄式面膜紙，加上化妝水敷臉，會有意料之外的保濕效果。

3、身體乳

很多人都不習慣使用身體乳，夏季覺得塗抹會油膩、冬天想快點穿起衣服怕著涼等各種理由跟藉口。但其實身體乳也有分季節，在夏季的時候使用清爽不黏膩的身體乳保濕，可以讓一整天流汗下來帶走的水分補足。

在冬季，需要使用霜狀的乳霜成分乳液來加強肌膚滋潤，如果是肌膚較為敏感的人，就需挑選較為天然、沒有過多化學成分的身體乳霜來使用，避免肌膚二次傷害。

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