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白髮怎麼染？膚色、髮型3建議 讓妳時尚減齡

文╱記者劉小川
如果是局部白髮，透過簡單的塗抹塗刷，就可以暫時遮蓋。(Getty Images)
如果是局部白髮，透過簡單的塗抹塗刷，就可以暫時遮蓋。(Getty Images)

人，到了一定的年紀、或基因問題，白髮就會日漸變多。許多人為了遮蓋白髮去染髮，以下3個建議，在步入白髮越發增長的階段，給予自己最好的調整。

建議1、膚色偏黃 別選太淺色

染髮選對顏色，除了皮膚顯白，也增添時尚感。(Getty Images)
染髮選對顏色，除了皮膚顯白，也增添時尚感。(Getty Images)

對於一個老年人來說，白髮完全可以忽略不計，只要把髮型弄得乾乾淨淨，或是整燙出蓬鬆感的效果即可，不染髮反而更有個人特色。

但對於中年人或少年白的人來說，白髮不染會顯得更老氣。所以無論是中年人、少年白的人，都一定會染髮遮蓋，除了可以提亮膚色，又能增添時尚感，減齡當然不在話下。

皮膚偏黑、偏黃的人，不要選擇太淺、太亮的顏色。因為這類的髮色，會讓皮膚更顯黑、黃。建議可以選擇棕色、深棕色、巧克力色，這些顏色對於遮蓋白髮的效果極好，掉色慢，還能看起來氣色變好。

若是白皙皮膚的女性，想要好的氣質，可以選擇上面所說的偏深色系髮色，除此之外淺色髮色也適合。淺色的好處除了顯皮膚白之外，增添時尚感，即便染後掉色白髮也不會太過於明顯。

建議2、別留太長的頭髮

頭髮越短，白髮就越不明顯。(Getty Images)
頭髮越短，白髮就越不明顯。(Getty Images)

有的人不想要頻繁的染髮，怕染劑傷害頭皮，但本身白髮又多，那就建議不要把頭髮留得過長。頭髮越短，就越不明顯，只想要規規矩矩的感覺，選擇短髮準沒錯。再者，短髮整理起來方便，染髮也方便，即便不染成白髮，也不會讓人感覺突兀。

短髮的髮型，建議可以搭配適合自己的臉型來選擇，染髮也無需大面積遮蓋，最近也開始流行銀狐色的灰色染髮造型，像是「挑染」的感覺也增添了一些時尚感與氣質。

建議3、不染可用假髮片

針對一些皮膚容易過敏的人來說，染髮是一件非常讓人困擾的事情。想要遮蓋白髮，通常大家都會選用染髮的方式，但對於皮膚容易敏感的人來說根本是災難降臨。

但其實，簡單想要遮蓋白髮，還有物理性遮蓋的選項，如戴帽子、假髮片等來遮蓋。如果是局部性的白髮，或是白髮量並不多，可以使用染眉刷，簡單的塗抹塗刷，就可以暫時遮蓋。

不過，要注意的是，我們的頭皮會正常分泌油脂，形成天然保護膜，因此洗頭後不要立刻染髮，至少間隔一天。若是DIY染髮，想要更安全，可以準備凡士林或嬰兒油，在染髮前塗在頭皮上，避免染髮劑直接接觸頭皮。

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