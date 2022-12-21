女人40、50、60+ 4大關鍵點 展現氣質美

到了中年，內在成為了氣質的重要關鍵。(Getty Images)

年紀，讓很多人都很緊張，但是許多40歲以上的女人，看起來都很典雅又舒服，這是為什麼？穿衣服可以讓一個女生變漂亮，卻不一定會讓一個人顯得氣質高雅端莊，該如何裝扮，關鍵看這些細節。以下從妝髮、妝容、體態、修養面來分析，可讓自己優雅迷人的4個關鍵。

1、髮型對了 整體質感翻倍

髮型對了質感就加分。(Getty Images)

髮型對於一個人的整體造型來說，是很重要的。如五官比較扁平，臉型又不夠精緻，就可用髮型來修飾。許多上了年紀的媽媽，總覺得自己顯老的原因源自於「白髮」，但其實中老年人的髮型，挑選簡單俐落，重點在好打理即可，即便滿頭白髮，也會顯得精緻優雅。

2、妝容重點 在底妝和口紅

中老年人的妝容重點在「提氣色」，底妝、口紅是最重要的區塊。(Getty Images)

年齡的增長是沒辦法與時間拔河的事情。但皮膚是人第一個有差別感的直觀，暗沉、斑點、膚色不均，容易讓妳看起來精神憔悴沒有精神，所以中老年人的妝容重點，只要放在「提氣色」即可，那就說明，底妝、口紅是最重要的區塊。

打扮自己得時候，千萬不要為了顯氣色把自己的臉塗抹過於白、口紅太豔麗，這會看起來非常突兀。所以建議不要在妝容上用力過猛，反倒給人一種俗氣老態的感覺。底色選擇自然、顯氣色，其主要只要提亮膚色，可選擇粉底液、氣墊粉餅來修飾，低飽和感才能顯溫柔，豆沙色、奶茶色、琥珀色的口紅，帶有一點暖色調，在臉上看起來就是自然紅潤感，氣質整個就提升起來。

3、養好體態 注意坐姿站姿

哪怕白髮蒼蒼，好的體態仍讓人顯得精神奕奕。(Getty Images)

常常覺得誰的身材好、像少女一般，但與良好的身形體態、穿著都有很大的關係，哪怕自己現在是白髮蒼蒼、略顯發福，好的體態依舊不會讓自己看出老態。

良好內在與修養，是能讓人看一眼就有高雅感。對於一般人來說，好的體態，是給人的第一印象，而面容姣好則是加分，好的體態能讓自己達到減齡的效果。

如何養好自己的體態？當然不是一時半刻就可以達成的事情，需要長期保養，舉凡坐姿、站姿都要注意，也可以透過束腰、高跟鞋、好的坐墊來起到輔助作用。

4、優雅自信 經常充實自己

多讀詩書，充實內在，讓自己多一些自信，更了解人情世故而產生的一種對人物的愛與寬容涵養。擁有從容不迫、高雅風度感就從讀書開始。腹有詩書自顯才氣，和有學識的人交流給人一種如沐春風的感受。

到了中老年，涵養成了氣質的重要關鍵，氣質中藏著過去走過的路，開拓眼界，才能開闊心胸，個人內在狀態，決定了一個人的容貌變化，「相由心生」，心境豁達了，自己的世界也跟著年輕了起來。