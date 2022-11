C羅破紀錄後名表出手 經典戰役神還原 日韓球星也來了

領軍葡萄牙擊退迦納的「C羅」,除一次寫下6項紀錄,場邊更同時發表由Jacob & Co與其個人品牌C7聯名的CR7 Epic X系列兩款鏤空腕表,搶搭世足熱。合成圖。(圖: Jacob & Co提供)

世足賽正如火如荼展開,除了欣賞球場上的熱血時刻,場邊超級球員的穿戴造型同樣惹人注目。例如25日甫領軍葡萄牙擊退迦納的「C羅 」(Cristiano Ronaldo),除一次寫下6項紀錄,場邊更同時發表由Jacob & Co與其個人品牌C7聯名的CR7 Epic X系列兩款鏤空腕表,搶搭世足熱。

Heart of CR7腕表使用JCAM45機芯,背面並可透過印有穿上7號球衣的C羅背影中,略窺機芯佈局。(圖: Jacob & Co提供)

精鋼材質的Heart of CR7腕表其面盤左側有著C羅握拳怒吼的歡慶時刻,讓配戴者與勝利情緒、時時相伴。合成圖。(圖: Jacob & Co提供)

兩款腕表分別為Flight of CR7與及Heart of CR7,其中玫瑰金材質的Flight of CR7腕表以面盤上左右兩側的垂直柱狀橋板象徵球門,表盤左側並刻有「C羅」2013年以頭鎚進球的經典畫面,而相對應於六點鐘方向的擒縱結構、12點鐘方向更有著鏤空的金色足球 裝飾,唯妙唯肖。精鋼材質的Heart of CR7腕表的功能、面盤設計與Flight of CR7相似,不過面盤左側改為C羅握拳怒吼的歡慶時刻。兩款腕表都使用了JCAM45機芯,而翻到背面,則可透過印有穿上7號球衣C羅的背影中,略窺機芯布局,兩款腕表有無鑽、鑲鑽版本。

南韓國家代表隊黃義助曾在Instagram曬出風格視覺,是先前曾為GQ南韓版拍攝時,戴上的OMEGA SeaMaster Diver腕表。(取材自Instagram)

身為TUDOR品牌大使的球星貝克漢,不時在Instagram中曬出各式粗獷男人味帥照,並大秀TUDOR表款,例如圖中的Black Bay Chrono計時碼表。(取材自Instagram)

但其實世足場邊的球星涵蓋各國球星,私下的私服、代言、拍攝,也常受到各家高級腕表青睞。例如南韓國家代表隊的黃義助則曾為南韓GQ拍攝時戴上一只OMEGA海馬Seamaster腕表,展現休閒、西裝的多樣化風格;已退役的足球男神貝克漢(David Beckham)則是帝舵(TUDOR)的代言人,其常在各式場合配戴Black Bay系列腕表,包含Black Bay Chrono、Black Bay GMT等表款,時而瀟灑粗獷、時而斯文紳士,十足稱職。

武藤嘉紀,現任職於日本職業足球隊「神戶勝利船」,並曾在日雜GOETHE中戴上頂級運動名表RICHARD MILLE,展現愜意自信風格。(取材自Instagram)

除了為雜誌拍攝時戴上RICHARD MILLE,武藤嘉紀曾以私服配戴一只勞力士Daytona腕表,展現日本國腳的時尚好品味。(取材自Instagram)

武藤嘉紀曾在接受採訪時配戴的RICHARD MILLE RM67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表,是以知名賽車手Sébastien Ogier的聯名款式,堪稱一次超級運動員的相會時刻。(圖:RICHARD MILLE提供)

值得留意的則還有日本 隊的武藤嘉紀。今年他正代表日本國家隊出賽,本身也是日本職業足球神戶勝利船隊的一員,而2022卡達世足賽,正是他代表日本出賽的第30回。今年10月時,他曾受日本男性時尚雜誌GOETHE採訪,並配戴上一款RM67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表,並散發前衛的科技感,雖然宛如一棟手上的小豪宅,但在武藤嘉紀身上卻如信手捻來,更展現了超級球員的自信與氣勢。