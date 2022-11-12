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靈兔報到 江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

記者釋俊哲／即時報導
透過立體的半浮雕與大明火琺瑯，帶來了一款藝術大師兔年生肖腕表，頗具東方禪味。（圖： 江詩丹頓提供）
透過立體的半浮雕與大明火琺瑯，帶來了一款藝術大師兔年生肖腕表，頗具東方禪味。（圖： 江詩丹頓提供）

隨著歲末的推移，一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了傳統農曆年份的藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表，結合瑞士的剪影與東方的剪紙工藝，帶來一款無指針、視窗顯示的珍藏限量表款。

藝術大師兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac...
藝術大師兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表鉑金款，限量9只。（圖： 江詩丹頓提供）

在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠...
在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。（圖： 江詩丹頓提供）

俗諺有云：「靜若處子、動如脫兔」，以形容兔子瞬間活躍的姿態。而從修長的雙耳、毛絨的毫髮，兔子也總予人文靜、討喜的印象，更在三大節日的中秋節中，具有討喜的故事色彩。江詩丹頓在藝術大師系列中，以品牌經典的2460G機芯，在40毫米的面盤四個視窗內，分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期，其中前兩者將為滑動式指示、後兩者則將為瞬跳式指示。

在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠...
在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。（圖： 江詩丹頓提供）

藝術大師兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac...
藝術大師兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表粉紅金款，限量9只，價格店洽。（圖： 江詩丹頓提供）

面盤上再結合了兩種傳統工藝：半浮雕與大明火琺瑯，前者以精湛的技法擬現了花葉枝枒的春之浪漫，並以需由攝氏800至900度不等的大明火琺瑯，賦予了咖啡、湖水藍兩種面盤顏色。機芯動力的來源：江詩丹頓自製的2460G自動上鍊機芯是由237個零件組成，並通過日內瓦印記認證。表款將有粉紅金、鉑金兩種表殼材質，各限量9只。

機芯內的四個轉盤，分別對應了時鐘、分鐘、日期與星期四種時間資訊。（圖： 江詩丹頓...
機芯內的四個轉盤，分別對應了時鐘、分鐘、日期與星期四種時間資訊。（圖： 江詩丹頓提供）

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