靈兔報到 江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

透過立體的半浮雕與大明火琺瑯，帶來了一款藝術大師兔年生肖腕表，頗具東方禪味。（圖： 江詩丹頓提供）

隨著歲末的推移，一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了傳統農曆年份的藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表，結合瑞士的剪影與東方的剪紙工藝，帶來一款無指針、視窗顯示的珍藏限量表款。

藝術大師兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表鉑金款，限量9只。（圖： 江詩丹頓提供）

在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。（圖： 江詩丹頓提供）

俗諺有云：「靜若處子、動如脫兔」，以形容兔子瞬間活躍的姿態。而從修長的雙耳、毛絨的毫髮，兔子也總予人文靜、討喜的印象，更在三大節日的中秋節中，具有討喜的故事色彩。江詩丹頓在藝術大師系列中，以品牌經典的2460G機芯，在40毫米的面盤四個視窗內，分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期，其中前兩者將為滑動式指示、後兩者則將為瞬跳式指示。

在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。（圖： 江詩丹頓提供）

藝術大師兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表粉紅金款，限量9只，價格店洽。（圖： 江詩丹頓提供）

面盤上再結合了兩種傳統工藝：半浮雕與大明火琺瑯，前者以精湛的技法擬現了花葉枝枒的春之浪漫，並以需由攝氏800至900度不等的大明火琺瑯，賦予了咖啡 、湖水藍兩種面盤顏色。機芯動力的來源：江詩丹頓自製的2460G自動上鍊機芯是由237個零件組成，並通過日內瓦印記認證。表款將有粉紅金、鉑金兩種表殼材質，各限量9只。