商務look怎麼穿？韓韶禧態度演繹Balenciaga x adidas

Balenciaga本季與adidas聯名，除邀請韓韶禧拍攝形象視覺，並將運動服與尖頭高跟鞋結合，顛覆「商務」穿著的概念。（圖：Balenciaga提供）

時尚 、街頭、跨品牌的聯名時有所聞，Balenciaga繼日前發表與adidas聯名系列商品上市後，繼續公布由韓星韓韶禧代言的形象廣告與影片，持續炒熱話題。

本次Balenciaga之所以和adidas合作，除了運動風格始終是品牌創意總監Demna的喜愛，同時也因為adidas是Demna小時候第一個擁有的名牌，因此讓本次聯名也帶有他個人的情感真實展現。

聯名系列中主要使用Balenciaga原有的織品布料、輪廓剪裁，但加上了adidas經典的三葉草與三線裝飾，同時並有著實心三葉草、空心三葉草與山形logo等三種變化，但都搭配上Balenciaga字樣。聯名商品亮點之一像是Balenciaga經典的浴袍式大衣、結合第一與第三代Speed特色的Balenciaga經典運動襪鞋、沙漏小包與各式配件，其中白色的高跟襪靴並將鞋跟改為俏皮的香檳杯高腳，另外Balenciaga自2015推出、2016問世大賣的元祖「老爹鞋」Triple S也有多色可選，目前最搶手的白色已經賣斷，其他藍、黑、粉紅色還有少量庫存。

此外配件類也有如小皮件、皮夾、維持Balenciaga仿舊風格的旅行包、後背包、隨身小包等多種推薦，其中金、銀雙色的戒指，都使用了回收環保的再製銀，金色款則包覆以24K金，依循了品牌近年重點的永續、環保意念。