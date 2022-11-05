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LV攜手樂高打造聖誕櫥窗 如奇幻童趣樂園

記者孫曼／即時報導
積木堆砌而成的背景展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案。（圖：路易威登提供）
積木堆砌而成的背景展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案。（圖：路易威登提供）

今年的聖誕不一樣！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年全球各地的聖誕季櫥窗以與樂高積木（LEGO）攜手，打造聖誕節場景：由路易威登視覺形象工作室設計場景、樂高積木製造實現，即日起至2023年1月1日止，慶祝奔馳的想像力和自由創作的樂趣。

路易威登與樂高的合作從路易威登的「200個旅行箱」（200 Trunks, 200 Visionaries）展覽開始，受邀創作旅行箱的200位夢想家其中之一就是樂高集團。被稱為「堆砌大師」的玩積木專家，以3萬1700塊積木組成的一個巨大生日蛋糕。此次合作適逢樂高集團90周年紀念，作品展示地點遍及全球：白雪皚皚的聖誕樹洋溢冬天的氣息，而積木堆砌而成的背景則展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案，還有多款行李箱，箱體外表拼貼著樂高平滑磚，搭配逼真的配飾和把手，行李箱內裝滿樂高積木。

路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。（圖：路易...
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。（圖：路易威登提供）
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。（圖：路易...
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。（圖：路易威登提供）

樂高團隊也從品牌典藏照片和歷史汲取靈感：凱旋門和新橋令人想起聖誕季的夢幻巴黎，各種行李箱堆疊成艾菲爾鐵塔，還有幾家精品店外牆聖誕樂高積木裝飾高達2至15公尺，猶如奇幻童趣樂園。在聖誕期間，路易威登也提供樂高圖案的特別包裝設計。路易威登並表示，展覽結束後將拆解這些積木再次利用，由當地合作夥伴分送給當地學校的孩童，鼓舞他們透過玩玩具創造和學習。

路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。（圖：路易...
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。（圖：路易威登提供）

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