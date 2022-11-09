何時用？用多少？破解精華液3大迷思 你抹對了嗎

用正確手勢塗抹很重要。(Getty Images)

許多人都愛保養，其中更愛精華液，對肌膚保濕、保養功效非常的強大，但也有許多人卻買了貴的精華液，怎麼用卻看不到效果。如果保養程序是洗完臉，就直接上精華液，或擔心皮膚營養過剩就只用一點點精華液、不知道精華液該如何疊加使用，更不知道什麼時候開始使用抗老精華液，那麼就要好好學習，如何正確使用精華液。

1、洗完臉就擦 有用嗎？

洗完臉後，不要直接使用精華液。(Getty Images)

首先，保養程序第一步驟就是洗臉，再來使用化妝水。如果直接使用精華液會不會效果好又省時省事呢？答案是錯誤的。

清潔後的皮膚，在短時間內會處於失水狀態，皮膚的吸收效果並不好。洗完臉後為何要使用化妝水，主要是為了讓皮膚快速恢復補水效率，另一方面可以開啟皮膚的吸收通道，好讓後續保養品的吸收效率更高。

而且精華液中的高活性成分，直接接觸到清潔後的肌膚，對於皮膚來說是一種刺激，有人就會出現敏感的症狀，不但沒達到效果，還讓皮膚出現泛紅、癢的狀況。

2、精華液 一次用多少？

精華液的用量要足夠。(Getty Images)

許多人用精華液擔心使用太多會營養過剩，或導致肌膚的厚重負擔，所以精華液一次用量就會變得很少，只有讓皮膚感覺到浸潤，但實際上並沒有感覺到該有的功效。

單次使用精華液的用量，建議在一滴管或大紅豆顆粒大小的量。如果擔心精華液使用後皮膚過剩、長痘痘的問題，那就只能遵照醫師的指示，來使用產品，並且了解產品是否能適用於自己的肌膚。

3、如何正確塗抹很重要

精華液的使用量，建議取自己習慣的量，於掌心稍加搓揉，利用體溫讓精華液的能量能夠釋放出來，以臉頰、額頭、下巴、鼻子的順序，手勢要輕，最好的方式是點壓，才不會造成細紋的產生。

如果有使用多種精華液疊擦，特別要注意使用的順序，精華液的順序從濃度低到濃度高的方式堆疊。每次的堆疊都要在前一道吸收後再進行疊擦，才不會浪費。