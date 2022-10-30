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摘一片星空隨身攜帶 梵克雅寶吊墜浪漫收納專屬星座

記者孫曼／綜合報導
梵克雅寶典藏資料中，星座吊墜曾出現在1974年梵克雅寶目錄上。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶典藏資料中，星座吊墜曾出現在1974年梵克雅寶目錄上。（圖：梵克雅寶提供）

不論任何文明文化，浩瀚星空總啟發無限想像；人類更為繁星命名、甚至賦予故事，讓自身生命與宇宙浪漫連結，而最浪漫的事，就是摘下一片天空隨身攜帶了。一直以來以自然世界與天文星象為兩大創作靈感的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）仰觀天象之際，將星海無涯的意象化作珍貴珠寶，星座系列圓形吊墜，將天文星座的傳統符號收藏在珍貴的金質珠寶上，以當代美學重塑1950年代問世的梵克雅寶深受歡迎的經典。

星象啟發梵克雅寶無窮想像力，早於1950年代，以黃道12宮為題的系列一問世就就掀起熱潮。秉持梵克雅寶創作幸運吊飾的傳統，品牌開始以星座符號點綴金幣吊墜，除了大小不同尺寸的吊墜，更推出可互相配搭的吊飾或袖扣，將星辰的力量隨身攜帶。1970年代起，這些作品更趨碩大，並鑲嵌木材、鑽石、珍珠母貝和裝飾寶石。 作品造型多變，例如吊墜、鑰匙圈、手鍊或胸針，具象或抽象圖案展現其中，勾勒出亦剛亦柔的風格。至1990年代，這些設計各異的吊飾依然教人愛不釋手。到了21世紀，梵克雅寶將嚮往浩瀚穹蒼和璀璨星宿之情寄託於腕表之上，2018年更推出Zodiaque Lumineux腕表系列，以點點繁星與星座符號互相輝映。

12星座金質圓形吊墜，重塑了1950年代風靡全球的星座系列。圓墜採用直徑21毫米的高搭配度的尺寸重新演繹，突顯精緻小巧的星座象徵符號。作品以仔細拋光的黃K金鑄造，兩面飾以細膩刻劃的浮雕，分別描繪星座的形

Zodiaque Capricorni魔羯座黃K金圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Capricorni魔羯座黃K金圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Capricorni魔羯座圓墜背面。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Capricorni魔羯座圓墜背面。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶演繹西洋星座符號，將星海意象化作珍貴作品，向浩瀚穹蒼和璀璨星宿致意。（圖...
梵克雅寶演繹西洋星座符號，將星海意象化作珍貴作品，向浩瀚穹蒼和璀璨星宿致意。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Sagittarii射手座圓墜背面。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Sagittarii射手座圓墜背面。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Scorpio天蠍座黃K金圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Scorpio天蠍座黃K金圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Piscium雙魚座圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Piscium雙魚座圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
1992年時推出過的梵克雅寶射手座吊墜。（圖：梵克雅寶提供）
1992年時推出過的梵克雅寶射手座吊墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Virginis處女座圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Virginis處女座圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Scorpio天蠍座圓墜背面。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Scorpio天蠍座圓墜背面。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶典藏資料中，1955年「Sign of the Zodiac」天秤座吊飾...
梵克雅寶典藏資料中，1955年「Sign of the Zodiac」天秤座吊飾產品記錄卡。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶典藏資料中，約1990年的12款星座吊墜設計草圖。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶典藏資料中，約1990年的12款星座吊墜設計草圖。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Sagittarii射手座黃K金圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
Zodiaque Sagittarii射手座黃K金圓墜。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶星座系列吊墜登上1983年法國《ELLE》雜誌封面， © Olivier...
梵克雅寶星座系列吊墜登上1983年法國《ELLE》雜誌封面， © Oliviero Toscani。（圖：梵克雅寶提供）

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