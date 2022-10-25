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超懷舊廣告曝光 比利時王室愛用這款包 低調經典50年

記者釋俊哲／即時報導
無論是懷舊的黑白形象廣告或2022年最新的彩色視覺，展現了The Pin包款50年如一日的經典雋永。合成圖。（圖：Delvaux提供）
無論是懷舊的黑白形象廣告或2022年最新的彩色視覺，展現了The Pin包款50年如一日的經典雋永。合成圖。（圖：Delvaux提供）

每一個經典的設計都值得紀念，而最為榮耀的方式，就是讓其經典的力量更為活躍、變形、無限延展。比利時皇家愛用皮件品牌Delvaux為旗下The Pin包款的50周年，鄭重發表了系列最新「成員」：Pin Swing手提包款，以律動的弧線淪落，持續搖擺、舞動活力。

Delvaux釋出的懷舊廣告形象，帶人重回不同年代、也見證The Pin包款的經...
Delvaux釋出的懷舊廣告形象，帶人重回不同年代、也見證The Pin包款的經典身影。（圖：Delvaux提供）

1829年創立、1908年曾申請第一個手提包款專利的Delvaux來自比利時，並在1883年已經獲得比利時皇家青睞，又以1958年的The Brillant、1967年的The Tempête與1972年的The Pin包款最膾炙人口，其中1972年問世的The Pin更在今日堂堂邁向50周年。

Pin Swing小牛皮包款梔子黃色，96,300元。（圖：Delvaux提供）
Pin Swing小牛皮包款梔子黃色，96,300元。（圖：Delvaux提供）

擁有宛如木馬玩具的弧形底部輪廓，不僅是Delvaux最直觀、最具高辨識度的設計icon，其最初的靈感則出自掛在馬頸上搖盪的乾草袋，有其趣味與實用考量，最終轉化為獨一無二的細節：例如獨特弧形的打孔底部、無內襯但柔軟且挺拔的輪廓，更有不顯沈重的輕盈特色。

The Pin包款以細孔、圓弧的包款底部，帶來優雅、高辨視度的設計特色。（圖：D...
The Pin包款以細孔、圓弧的包款底部，帶來優雅、高辨視度的設計特色。（圖：Delvaux提供）

Delvaux釋出50周年的形象視覺，以舞者躍動的身影展現The Pin的經典活...
Delvaux釋出50周年的形象視覺，以舞者躍動的身影展現The Pin的經典活力。（圖：Delvaux提供）

因允50周年誕生的Pin Swing顧名思義：以「搖擺」之尊，帶來持續飄逸的靈巧身段，全新包款將使用Taurillon Soft小牛皮為包款素材，可手提、可斜背亦可化為單間腋下包，一包多用，全系列首發並將帶來太平洋藍、木槿粉、冷冽灰、梔子黃、暖棕與黑等六種顏色。

Pin Swing小牛皮包款冷冽灰色。（圖：Delvaux提供）
Pin Swing小牛皮包款冷冽灰色。（圖：Delvaux提供）

Pin Swing小牛皮包款暖棕色。（圖：Delvaux提供）
Pin Swing小牛皮包款暖棕色。（圖：Delvaux提供）

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