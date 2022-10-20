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Jordan Brand出手搶人 NBA選秀狀元入列成簽約球員

記者曾智緯／即時報導
對於加入Jordan Brand家族，今年將滿20歲的班切羅就表示「我是穿著Jordan鞋長大的，如今能成為其中一員，對我而言真的是夢想成真」。（圖：Jordan Brand提供）
對於加入Jordan Brand家族，今年將滿20歲的班切羅就表示「我是穿著Jordan鞋長大的，如今能成為其中一員，對我而言真的是夢想成真」。（圖：Jordan Brand提供）

對於一個剛成為NBA新球員的人來說，沒有比獲得Jordan Brand青睞，更值得開心的，但今年的選秀狀元班切羅  （Paolo Banchero）就正式成為了品牌簽約球員。他將與唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum）、以及威廉森（Zion Williamson）等眾多球星，展現屬於年輕一代球員的天賦，並進一步推動世界籃球運動的發展。

對於加入Jordan Brand家族，今年將滿20歲的班切羅就表示「我是穿著Jordan鞋長大的，如今能成為其中一員，對我而言真的是夢想成真」。這位新科選秀狀元更透露，最喜歡Air Jordan鞋款是Air Jordan III，Air Jordan IV和Air Jordan XI，也是他鞋櫃裡最多的三款。而Jordan Brand為了表示對班切羅的重視，還邀請了38年前簽下Michael Jordan的品牌事務副總裁Howard White一同拍攝短影音，除了期待他成為下一個明日巨星之外，更致敬了籃球傳奇。而對球迷與鞋迷而言，在這之後Jordan Brand也會視班切羅在NBA的表現，推出簽名球鞋，後勢可期。

adidas再度與亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩合作迎來二代簽名Trae 2鞋款。（圖...
adidas再度與亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩合作迎來二代簽名Trae 2鞋款。（圖：adidas提供）

另外，隨著NBA新賽季即將開打，adidas再度與亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）合作迎來二代簽名Trae 2鞋款，以他個人特質為靈感，推出五款配色，注入不同象徵性元素，各個都呼應著Trae Young在場上的球風。adidas全新Trae 2籃球鞋，承襲前一代的經典設計，在科技設計上訴求穩中求進，帶來LIGHTSTRIKE + BOOST、PRIMEKNIT鞋面和TORSION框架三大科技，為球員提供強而有力的支援。

adidas與Trae Young合作Trae 2籃球鞋。（圖：adidas提供...
adidas與Trae Young合作Trae 2籃球鞋。（圖：adidas提供）

adidas與楊恩合作Trae 2籃球鞋。（圖：adidas提供）
adidas與楊恩合作Trae 2籃球鞋。（圖：adidas提供）

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