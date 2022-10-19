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經典方形鞋頭、小貓跟新變化 秋冬風格混搭靠Dior這雙

記者孫曼／即時報導
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。（圖：DIOR提供）
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。（圖：DIOR提供）

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的2022秋冬時裝系列凝視古往今昔，共振出與時俱進的時尚脈動，在秀場上，Roger Vivier為Dior設計的經典包鞋以全新樣貌登場，刺繡彰顯了不同的可能性，融合科技布料架構出的足踝細節展現極致工藝。而品牌更進一步將此概念延伸到秀場外的日場生活，透過造型師兼攝影師Maripol以深具風格魅力的拍立得（polaroid）畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影，體現自由奔放與女性自信風格。

造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiu...
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。（圖：DIOR提供）

造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiu...
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。（圖：DIOR提供）

出自Maria Grazia Chiuri之手的D-Motion高跟鞋，巧妙點綴2022秋冬系列廓形。D-Motion採用現代感的方形鞋頭設計，以高科技面料打造結合舒適與輕盈的鞋款，鞋跟透過纖巧優美的小貓跟展現典雅氣質，鞋面裝飾猶如運動鞋的橡膠鑲片，以大膽巧思注入休閒時尚的趣味氣息。

造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiu...
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。（圖：DIOR提供）

D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴。（圖：DIOR提供）
D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴。（圖：DIOR提供）

D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴。（圖：DIOR提供）
D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴。（圖：DIOR提供）

Dior Idylle亮面小牛皮芭蕾平底鞋，搭配圓柱形鞋跟與方形鞋頭，為2022－2023秋冬系列推出的全新鞋款，幾何圖形的輪廓令人聯想到D-Moi高跟鞋的優美線條，芭蕾舞鞋飾以不對稱羅緞鞋釦，體現充滿女人味的優雅氣息。

Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞方扣芭蕾舞鞋。（圖：DIOR提供）
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞方扣芭蕾舞鞋。（圖：DIOR提供）

Dior Idylle藍色丹寧織錦緞方扣芭蕾舞鞋。（圖：DIOR提供）
Dior Idylle藍色丹寧織錦緞方扣芭蕾舞鞋。（圖：DIOR提供）

 

切爾西靴廓形的D-Racer短靴則為經典造型注入現代Dior風格，採用黑色及白色小牛皮打造，搭配彈性飾帶與EVA橡膠鞋底增添穿著上的舒適性，鞋款側邊點綴金色「Christian Dior Paris」標誌。

D-Racer白色小牛皮彈性帶低筒靴。（圖：DIOR提供）
D-Racer白色小牛皮彈性帶低筒靴。（圖：DIOR提供）

中性個性風的Dior Code樂福鞋，以女裝眼光重新詮釋男士鞋履，是初秋季節的最百搭的鞋款。此款樂福鞋採用黑色磨砂小牛皮製成，搭配黑色「Christian Dior」搪瓷金屬飾牌，內襯鋪以白色羊毛，是專為穿著者構思的親膚舒適與溫暖柔軟。

Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋。（圖：DIOR提供）
Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋。（圖：DIOR提供）

Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋。（圖：DIOR提供）
Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋。（圖：DIOR提供）

D-Racer黑色小牛皮高筒靴。（圖：DIOR提供）
D-Racer黑色小牛皮高筒靴。（圖：DIOR提供）
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞珠飾方扣露趾高跟鞋。（圖：DIOR提供...
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞珠飾方扣露趾高跟鞋。（圖：DIOR提供）

芭蕾 時尚 攝影

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