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音樂青春無敵 JISOO百摺小短裙、艾蜜莉亞火辣全透視

記者孫曼／即時報導
BLACKPINK成員JISOO出席卡地亞首爾開幕活動穿著GIVENCHY，阿根廷創作歌手艾蜜莉亞邁恩斯穿著出席2022拉丁Billboard音樂獎。（圖：紀梵希、Versace提供）
BLACKPINK成員JISOO出席卡地亞首爾開幕活動穿著GIVENCHY，阿根廷創作歌手艾蜜莉亞邁恩斯穿著出席2022拉丁Billboard音樂獎。（圖：紀梵希、Versace提供）

電影明星出席活動往往以優雅為最高指導原則，不過強調獨特個性的音樂家和歌手的穿搭絕對有趣不無聊！當紅韓流女團Blackpink成員Jisoo是珠寶精品品牌卡地亞（CARTIER）代言人，日前出席卡地亞首爾新店開幕活動，就選擇穿著了由紀梵希（Givenchy）創意總監Matthew M. Williams所設計的一套黑色單排扣羊毛西裝萬套，搭配白色雪紡百摺裙，展現青春活力的同時也秀出令人羨慕的招牌長腿。

阿根廷創作歌手艾蜜莉亞邁恩斯穿著出席拉丁Billboard音樂節活動。（圖：Ve...
阿根廷創作歌手艾蜜莉亞邁恩斯穿著出席拉丁Billboard音樂節活動。（圖：Versace提供）

超人氣的阿根廷創作歌手艾蜜莉亞邁恩斯（Emilia Mernes）則是以Versace 2022秋冬系列的千鳥格紋緊身馬甲，下身搭配單寧迷你裙及腰帶出席在邁阿密舉辦的拉丁Billboard音樂節，頒獎紅毯上更換上點綴各色手工切割的水晶的黑色透明網紗長裙，展現女王般的時尚氣勢。

饒舌歌手Jack Harlow在巡迴演唱會上，換穿三套紀梵希的舞台服裝。（圖：紀...
饒舌歌手Jack Harlow在巡迴演唱會上，換穿三套紀梵希的舞台服裝。（圖：紀梵希提供）

饒舌歌手Jack Harlow在巡迴演唱會上，換穿三套紀梵希的舞台服裝。（圖：紀...
饒舌歌手Jack Harlow在巡迴演唱會上，換穿三套紀梵希的舞台服裝。（圖：紀梵希提供）

饒舌歌手Jack Harlow在巡迴演唱會上，換穿三套紀梵希的舞台服裝。（圖：紀...
饒舌歌手Jack Harlow在巡迴演唱會上，換穿三套紀梵希的舞台服裝。（圖：紀梵希提供）

而登台表演的男歌手穿搭也絕不輸陣！暴紅年輕饒舌歌手Jack Harlow，在「Come Home The Kids Miss You」巡迴演唱會上，一口氣連換三套紀梵希的舞台造型裝扮，包括黑色的天鵝絨4G拉鍊外套、灰色寬版襯衫與長褲、以及灰白色的洞洞裝整套口袋工作服，展現街頭風格又具質感的舞台魅力。

義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼選穿三套Versace登上個人演唱會舞台。（圖：V...
義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼選穿三套Versace登上個人演唱會舞台。（圖：Versace提供）

義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼選穿三套Versace登上個人演唱會舞台。（圖：V...
義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼選穿三套Versace登上個人演唱會舞台。（圖：Versace提供）

義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼選穿三套Versace登上個人演唱會舞台。（圖：V...
義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼選穿三套Versace登上個人演唱會舞台。（圖：Versace提供）

義大利新生代實力歌手馬可曼戈尼（Marco Mengoni）則是選穿三套Versace登上個人演唱會舞台，包括凸顯精壯身材的Atelier Versace高級訂製系列金屬網紗上衣搭配黑色皮褲、一身全黑的訂製皮褲搭配無袖彈性棉質上衣、以及Versace 2023春夏男裝系列的寶藍色訂製西裝，展現這位歌手龐克叛逆的型男氣質。

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