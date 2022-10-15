我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

潔西卡雀斯坦閃邊坐？這對夫妻成Ralph Lauren大秀亮點

記者釋俊哲／即時報導
能讓黛安基頓與潔西卡雀斯坦也「陪坐」？原來主角正是新婚甜甜的班艾佛列克與愛妻珍妮佛洛佩茲。（圖：Ralph Lauren提供）
能讓黛安基頓與潔西卡雀斯坦也「陪坐」？原來主角正是新婚甜甜的班艾佛列克與愛妻珍妮佛洛佩茲。（圖：Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有馮德倫、鄭秀晶、金宇彬、克里斯潘恩（Chris Pine）等明星名人出席，堪稱一次影展紅毯等級的東西方「全明星」派對。

Dianne Keaton在出席大秀與派對時，以黑色禮帽、高領白襯衫與黑長褲搭配...
Dianne Keaton在出席大秀與派對時，以黑色禮帽、高領白襯衫與黑長褲搭配，展現了優雅的美式的貴族風範。（圖：Ralph Lauren提供）

馮德倫在Instagram中曬出與黛安基頓的合照，並讓粉絲留言大讚幸運。（取材自...
馮德倫在Instagram中曬出與黛安基頓的合照，並讓粉絲留言大讚幸運。（取材自Instagram）

期間馮德倫以一身藍色天鵝絨西裝搭配口袋巾出席，展現熟男魅力，同時他再於個人官方IG秀出與兩位超級大咖的合照、讓粉絲爆炸性留言。貼文中第一張是與動作天王席維斯史特龍（Sylvester Stallone）合照，讓粉絲紛紛留下生火貼圖、同時也有粉絲相挺「德倫帥氣度完全不輸」；但再往後一刷：竟然是Instagram坐擁217萬追蹤人數、熟齡且魅力持續倍增的好萊塢女星黛安基頓（Dianne Keaton），更讓粉絲大呼：「你這傢伙也太幸運了吧！（What a lucky guy, you are）」

一身黑並搭配紅唇的鄭秀晶小秀美腿，優雅也霸氣的懾人氣勢，不愧是即將生日的天蠍座。...
一身黑並搭配紅唇的鄭秀晶小秀美腿，優雅也霸氣的懾人氣勢，不愧是即將生日的天蠍座。（圖：Ralph Lauren提供）

班艾佛列克全場將愛妻牽緊緊，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人的黏踢踢好感情。（...
班艾佛列克全場將愛妻牽緊緊，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人的黏踢踢好感情。（圖：Ralph Lauren提供）

而鏡頭轉到另一邊：這廂黛安基頓與頂著一頭紅髮、紅色格紋西裝外套的潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain），竟在長椅兩側「陪坐」一對十指緊扣的夫妻？原來正是今年新聞大火的班艾佛列克（Ben Affleck）與愛妻珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）。珍妮佛除了以黑底白條紋連身長裙造型，超深V剪裁更大秀「外雙C」好身材，解釋了為何連黛安基頓與潔西卡雀斯坦也陪坐，更難怪另一張派對照片中，班艾佛列克要將愛妻「攬牢牢」，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人黏踢踢的甜蜜新婚情。

班艾佛列克 加州 珍妮佛洛佩茲

上一則

10月15日星座運勢 巨蟹沉浸幸福 天蠍好運降臨

延伸閱讀

新婚班珍野心勃勃 搶布裘好萊塢至尊伴侶地位

新婚班珍野心勃勃 搶布裘好萊塢至尊伴侶地位
爭搶「最強明星伴侶」 班珍不敵布裘和蜘蛛人小情侶

爭搶「最強明星伴侶」 班珍不敵布裘和蜘蛛人小情侶
小班蜜月後吵不休 驚覺被翹臀珍騙婚？

小班蜜月後吵不休 驚覺被翹臀珍騙婚？
班珍大婚意外曲折 前一晚眾人齊染腸胃炎 大雷雨攪局

班珍大婚意外曲折 前一晚眾人齊染腸胃炎 大雷雨攪局

熱門新聞

小甜甜布蘭妮海邊全裸。(取材自Instagram)

不顧後面遊客 小甜甜布蘭妮「海邊全裸」135萬人按讚

2022-10-08 01:12
霍育費特（Steeve Ho You Fat）特殊姓氏掀熱議。(Getty Images)

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

2022-10-08 04:03
女富豪劉芊螢(左)帶資入組當女主角，稱遭到前經紀人詐騙。(取材自微博)

富婆砸錢當古裝劇女主角 2個月後控經紀人詐騙數百萬

2022-10-12 22:23
一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）

路邊「人形粉紅肉塊」瀕死發抖 獸醫收編蛻變仙氣靈獸

2022-10-11 22:57
鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

2022-10-07 03:27
一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。 (取才自影片截圖)

強震前兆？墨漁民捕獲4.8公尺「龍宮使者」 漁船放不下

2022-10-10 02:40

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起