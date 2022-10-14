法拉利在中國開服裝網店 1件風衣要4萬人民幣 車迷嘆買不起

趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在電商天貓平台開出中國首家官方服裝（網）店。（取材自每日經濟新聞）

趕在今年雙11前夕，義大利 豪車品牌法拉利將在中國電商平台天貓開出中國首家官方服裝（網）店，銷售產品主要圍繞高級時裝與配飾，並將於10月24日開啟預售。而推出全新服裝，是法拉利這一年多來十分重要的一次跨界。

據每日經濟新聞報導，截至10月13日，法拉利在天貓開設的官方旗艦店已上新了男士系列、女士系列、配飾和箱包四大品類的產品，包含一些秀場同款，售價從人民幣630元至數萬元不等。目前售價最貴的是一件灰色的女士中長款風衣外套，標價為人民幣4.45萬元（約6195美元），不少車迷表示「買不起」。

近年來，為拓寬商業版圖，法拉利不斷開發多品類產品，甚至深入時尚 行業。而推出全新服裝。根植於跑車製造的理念，法拉利的時裝也傳承了這一重要元素，其中，不乏使用經典的法拉利紅與墨綠等混合色彩，以及絢麗的賽車 塗裝色彩等進行搭配，整體呈現工裝風、賽車服風。

每日經濟新聞對比價格發現，法拉利推出的服飾中，T恤類價格大致在人民幣2,000元上下，外套則大多超過人民幣1萬元，其定價已接近Gucci等奢侈品牌。「買不起法拉利跑車，買件法拉利賽車服穿還不行嗎。」一位賽車迷聽聞法拉利在中國開起服裝店的消息時這樣說道。

從天貓奢品方面消息指，今年雙11，LVMH集團、開雲集團、香奈兒、愛馬仕、曆峰集團五大奢品巨頭將帶領逾200多個奢侈品牌參與，不少品牌均將帶來新品或限量款。法拉利雖然趕在雙11前，在中國國內開設首家線上官方店鋪，但能否在大牌雲集的雙11首戰告捷，尚需時間檢驗。