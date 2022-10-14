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法拉利在中國開服裝網店 1件風衣要4萬人民幣 車迷嘆買不起

記者葉文義／即時報導
趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在電商天貓平台開出中國首家官方服裝（網）店。（取材自每日經濟新聞）
趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在電商天貓平台開出中國首家官方服裝（網）店。（取材自每日經濟新聞）

趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在中國電商平台天貓開出中國首家官方服裝（網）店，銷售產品主要圍繞高級時裝與配飾，並將於10月24日開啟預售。而推出全新服裝，是法拉利這一年多來十分重要的一次跨界。

據每日經濟新聞報導，截至10月13日，法拉利在天貓開設的官方旗艦店已上新了男士系列、女士系列、配飾和箱包四大品類的產品，包含一些秀場同款，售價從人民幣630元至數萬元不等。目前售價最貴的是一件灰色的女士中長款風衣外套，標價為人民幣4.45萬元（約6195美元），不少車迷表示「買不起」。

近年來，為拓寬商業版圖，法拉利不斷開發多品類產品，甚至深入時尚行業。而推出全新服裝。根植於跑車製造的理念，法拉利的時裝也傳承了這一重要元素，其中，不乏使用經典的法拉利紅與墨綠等混合色彩，以及絢麗的賽車塗裝色彩等進行搭配，整體呈現工裝風、賽車服風。

每日經濟新聞對比價格發現，法拉利推出的服飾中，T恤類價格大致在人民幣2,000元上下，外套則大多超過人民幣1萬元，其定價已接近Gucci等奢侈品牌。「買不起法拉利跑車，買件法拉利賽車服穿還不行嗎。」一位賽車迷聽聞法拉利在中國開起服裝店的消息時這樣說道。

從天貓奢品方面消息指，今年雙11，LVMH集團、開雲集團、香奈兒、愛馬仕、曆峰集團五大奢品巨頭將帶領逾200多個奢侈品牌參與，不少品牌均將帶來新品或限量款。法拉利雖然趕在雙11前，在中國國內開設首家線上官方店鋪，但能否在大牌雲集的雙11首戰告捷，尚需時間檢驗。

賽車 義大利 時尚

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