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愛馬仕熱銷斷貨款H08腕表 全新深藍鈦金屬新色好炫

記者孫曼／即時報導
歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès H08腕表鐵灰色配鮮黃色的特別版。（截圖自Instagram）
歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès H08腕表鐵灰色配鮮黃色的特別版。（截圖自Instagram）

誕生於2021年的愛馬仕（Hermès）H08腕表，由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計創造，集張力與流線、剛強與精緻於一身，設計細節體現愛馬仕的男性世界精神，從上市前就蔚為話題，推出後更大受歡迎。今年，愛馬仕為此表款推出全新的藍色版本，以藍色PVD鍍膜處理的鈦金屬表殼，搭配橘色及白色時標刻度，形成強烈對比，比起既有的版本更具運動風格，同時推出全新藍色橡膠表帶 ，亦可適用於配搭去年的三個款式。而為歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès H08腕表鐵灰色配鮮黃色的特別版，僅限於紐約愛馬仕之家銷售。 

Hermès H08自動腕表藍色款，39毫米枕形藍色鈦金屬表殼、藍色表盤與橡膠表...
Hermès H08自動腕表藍色款，39毫米枕形藍色鈦金屬表殼、藍色表盤與橡膠表帶。（圖：愛馬仕提供）

Hermès H08自動腕表藍色款，39毫米枕形藍色鈦金屬表殼、藍色表盤與橡膠表...
Hermès H08自動腕表藍色款，39毫米枕形藍色鈦金屬表殼、藍色表盤與橡膠表帶。（圖：愛馬仕提供）

「我們想要創造一只「全方位」的腕表，牢牢紮根於它的時代。一個能帶給人們一天中各種不同生活樣貌的夥伴。一款融合形狀與材質，有各種可能的腕表。」愛馬仕鐘錶創意總監Philippe Delhotal說。Hermès H08是款完美平衡的腕表，透過融合圓角及曲線來柔化邊緣的表殼與其所包藏的圓形表盤，既具運動風格又優雅，體現了迥異與對比的和諧互動。

Hermès H08自動腕表藍色款，39毫米枕形藍色鈦金屬表殼、藍色表盤與橡膠表...
Hermès H08自動腕表藍色款，39毫米枕形藍色鈦金屬表殼、藍色表盤與橡膠表帶。（圖：愛馬仕提供）

Hermès H08 在外形與材質上巧妙發揮，全新藍色款，在深藍色鈦金屬表殼上裝配黑色陶瓷表圈和旋入式表冠，紋理和修飾的巧妙搭配凸顯了藍色PVD處理的表盤，配上白色阿拉伯數字與橘色刻度的裝飾，搭載愛馬仕自製H1837自動上鍊機械機芯，配備黑色DLC鈦金屬錶扣的藍色橡膠表帶，強調腕表的運動精神， 並營造出都會與現代的外觀，更呼應愛馬仕的男性服裝世界。

歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès...
歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès H08腕表鐵灰色配鮮黃色的特別版。（截圖自Instagram）

歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès...
歡慶位於紐約麥迪遜的愛馬仕之家9月底重新開幕，所推出的特別商品也包含Hermès H08腕表鐵灰色配鮮黃色的特別版。（截圖自Instagram）

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