FRED首度回顧展 巴黎東京宮綻放85年「光」采

瑪歌海明威與SOLEIL D'OR黃鑽。（圖：FRED提供）

法國高級珠寶品牌FRED於巴黎東京宮盛大舉辦「FRED Joaillier Créateur depuis 1936」回顧展，這是品牌創立85年來首度完整展出過往歷史。展覽拆解連續時間軸，以創辦人Fred Samuel的經歷和特質，以及品牌重要風格為主題，透過12個展廳，展出共450件珠寶和寶石、300餘件從未曝光的典藏珠寶作品。「光」的概念貫穿其中，現場光影變幻且具互動性的展演方式，深入淺出介紹品牌，如此別開生面的展覽，像為驟然濕冷的巴黎畫入一道熱情耀眼的光芒。

打破陳規的還有本以現當代藝術展覽為主的東京宮，此次為FRED首度舉辦珠寶展。我們從高冷的建築一踏入展廳，即被如豔陽般光芒萬丈的Soleil d'Or黃鑽所震懾，這顆被列為全球最大車工鑽石中第52的黃鑽，當初重105.54克拉，由Fred Samuel長子Henri Samuel發現，在1977年底一次活動亮相，並由文豪海明威（Ernest Hemingway）的孫女瑪歌海明威（Margaux Hemingway）展演後便成為私人藏品，直到去年才重新回到FRED成為永久藏品並重新切割為101.57克拉的濃彩黃鑽，於展覽光華重現，是此次不能錯過的焦點。

由Fred Samuel之子設計，靈感源自帆船運動的Force 10手鍊，此為1978年版本。（圖：FRED提供）

FRED傳奇的SOLEIL D'OR黃鑽也於此次回顧展中亮相，重101.57克拉。（圖：FRED提供）

含陽光、海洋、歡樂、生活特色

陽光、海洋、歡樂、生活趣味…這些充滿魅力的特色使FRED珠寶成為法國高級珠寶圈中的異數，其中關鍵正是創辦人Fred Samuel，接下來的數個展間，我們認識他隨父親經營寶石生意而在阿根廷出生的生平、愛情、家族、自立門戶，甚至是熱血從軍的生平，也能感受到他勇敢樂觀的個性與興趣。

其中對海洋的喜愛。使FRED自1936年創立以來對珍珠就情有獨鍾，而與兩個兒子都熱愛水上運動和帆船，則孕育出以船帆鋼索為靈感的代表性作品Force 10手鍊。在1966年時，這樣中性、運動休閒又風格時尚 的設計不啻為珠寶界一項革命，現場以帆船夾板和海洋投影陳設歷史靈感和珠寶，別有意境。

1970年代的趣味廣告、巨型金鍊上展示以玩心將日用品做成的吊飾，以及當代藝術家合作的系列，還有於80年代推出的「The Fredy’s」─擁有各種運動裝束和角色造型的K金人偶珠寶，在在展露FRED珠寶充滿活力、反映現代生活精神的特質，最難得是以頂尖工藝技術創作珠寶，但又輕鬆流洩著日常以及幽默感，這正是FRED自諸多歷史悠久的高級珠寶品牌脫穎而出的特色。

為電影《麻雀變鳳凰》打造的心心相扣造型項鍊，以黃K金鑲嵌鑽石和梨形紅寶石。（圖：FRED提供）

葛麗絲凱莉王妃愛不釋手的豹型戒指，特別向摩洛哥公國借展。（圖：FRED提供）

從紅毯到王室 從珠寶到擺飾

走在紅毯上穿過咔嚓聲此起彼落的閃光燈，我們來到FRED好萊塢傳奇的一頁，包括在電影 「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中由茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）配戴的紅寶石愛心珠寶、「007首部曲：皇家 夜總會」（Casino Royale）以及影集「愛蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）女主角配戴的珠寶展出。還包括嫁入摩納哥王室的葛麗絲凱莉（Grace Kelly）愛不釋手的豹型戒指以及專為天蠍座的她打造的蠍形墜飾。

此外，從中東到亞洲多國皇室也青睞FRED的珠寶藝術，最特別的是來自自尼泊爾國王與王后的訂單，自1960年代起迄今，歷經FRED家族三代傳人，包括Fred Samuel孫女，現為品牌副總裁暨藝術總監的Valérie Samuel都曾為尼泊爾王室服務，創造無數華麗之作。

FRED的設計創意不只有珠寶，還有鐘表、提包、擺飾、棋組甚至是佩劍，最後幾間展廳，能一覽FRED豐富多元的作品以及珠寶製作的工藝歷程。透過寶石運用和活動靈巧的機制，讓作品都能反映出配戴或使用者者的風格與的個性。現場還可以虛擬方式試戴Monsieur Fred Inner Light系列作品，鼓勵觀眾也如Fred Samuel勇於嘗試、擁抱美麗，並能從「內在光芒」汲取能量。

FRED Hero車工鑽石外型如船帆共有32個刻面，綻放大膽光芒。（圖：FRED提供）

Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列 顛覆既定規則

隨首次回顧展揭幕，FRED同步發表最新的Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列，一如展覽的靈感核心，新系列珠寶也深受Fred Samuel獨特且光芒四射的個性與生平所啟發，共六個系列24件作品，每件都能看到大膽創意但又傳承品牌經典元素或符碼的設計，除了精選的珍貴寶石，幾乎每件都是可轉換式珠寶，而且容易搭配使用，將FRED風格中的休閒時尚及不拘形式的魅力發揮得淋漓盡致，更顛覆高級珠寶的既定規則。

新系列珠寶還隱含巧思，每件作品暗刻一句向Fred Samuel致敬且具有啟發性的箴言，旨在讓珠寶與配戴者產生親密連結；作品的色調光澤也各呼應一天某個時刻，「光」的概念再次貫穿；此外FRED從1936年開設首間精品店以來，拱門便是重要象徵，此次鑲嵌主石的新鑲爪上也呼應著拱門圖案。

Radiant Energy系列戒指，可拆為兩件。主石為2.55克拉艷彩黃鑽。（圖：FRED提供）

珍珠寶石 述說海洋故事

Fred Samuel還在擔任學徒時就對珍珠一見傾心，並從1936年起將養殖珍珠作為品牌標誌，Creative Instinct系列是用珍珠說的海洋故事，歷時逾一年尋找搭配珍珠，並花150小時工時製作，才將上百顆白色南海珍珠和淡粉色Akoya珍珠及鑽石串起，捕捉海洋浪花與泡沫的瞬間，除了頸鍊，還有可從手腕戴至前臂的手環和雙指戒。

同樣是海洋，Joyful Attitude系列縱身潛入蔚藍海水，在白K金和藍色陽極氧化鈦金屬結構上一口氣採用鑽石、海藍寶石、綠松石、青金石、矽孔雀石、狄克石、方鈉石和珍珠母貝多種寶石，並於每顆寶石運用Sugarloaf等兩種車工技術，層次烘托出不同的藍色，彷彿馬賽克拼貼的地中海景色，軟如布料的項鍊與手鍊，還有可轉動盤面的戒指都令人驚艷。

Winning Spirit系列以奢華語彙詮釋品牌代表性的Force 10手鍊，Force 10原意為能阻礙航船出海的十級強風，因此也是強韌耐力的象徵，訴求男女都能配戴。新系列珠寶以白K金鑲嵌刻花珍珠母貝、鑽石、海藍寶石和藍寶石，除了精緻浮雕和完美漸變效果的寶石尋找不易，歷時六個月開發出擁有32切面的獨家FRED Hero車工鑽石，更是工藝與奢華的極致展現。密鑲鑽石的纜繩雙鍊項鍊除了可拆成頸鍊和胸針，也能連結成長達120公分斜掛在身上的長鍊。

Radiant Energy系列是陽光也是傳奇黃鑽Soleil d'Or的延續，以黃K金和白K金上交錯鑲嵌白鑽及黃鑽，系列包括長短不同的項鍊，不對稱的耳扣耳環以及可拆成兩件的戒指。

Generous Heart系列的愛心一眼讓人聯想到「麻雀變鳳凰」電影中那串知名項鍊，也是始終鼓舞著Fred Samuel的愛情與親情象徵，以白色珍珠母貝、瑪瑙、鑽石和黑漆製作的愛心鍊節項鍊，透過特別研發的隱藏搭扣可以變化長度，當作手鍊配戴，加上五個可翻轉的吊飾，以及也能改變長短與不對稱的耳環，混合搭配竟能變化出50種配戴方式。

另有戒指和toi et moi神秘表。

無限符號 自信主宰幸運

三件珠寶都刻有「Create your luck」箴言的Faith in Destiny系列，不僅融合裝飾藝術風格，並結合無限符號與象徵幸運的數字8，應Fred Samuel相信直覺，自信主宰命運的精神，珠寶採用顏色對比的白K金鑲嵌鑽石及黑漆與縞瑪瑙，搭配梨形車工藍寶石，優雅又有個性。

藉由嶄新高級珠寶系列，FRED副總裁暨藝術總監Valérie Samuel以大膽改變常規的設計和配戴方式，帶出品牌精髓也呼應Fred Samuel精神與價值觀，戴上珠寶彷彿也與箇中訴求的大膽、愛、快樂、勇氣、能量及好運產生連結，獲得鼓舞啟發。