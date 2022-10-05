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浪琴巨擘紀念腕表 濃縮190年精華

文／記者釋俊哲
18K金款搭配了垂直絲紋磨砂灰色面盤，以及同材質的自動盤，機芯再經魚鱗紋、日內瓦波紋打磨修飾。（圖：浪琴表提供）
18K金款搭配了垂直絲紋磨砂灰色面盤，以及同材質的自動盤，機芯再經魚鱗紋、日內瓦波紋打磨修飾。（圖：浪琴表提供）

一個品牌邁向190周年紀念，絕對值得歡欣慶祝。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為慶祝190周年推出巨擘（Master）190周年紀念腕表，以簡約形式搭配精準的機械機芯，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。

假使曾拜訪位於瑞士Saint-Imier的浪琴表廠將會發現，在品牌過去190年的歷史中，曾催生過無數經典的機械發明與工業設計。正因為成立於1832年，無論是1900年以前的懷表時期、1910到1980年以降歷經一、二次世界大戰、太空時代...無數今日在其他品牌引以為傲的設計，其實早在浪琴表廠附設的博物館中都能看見相似的骨董品項，見證了浪琴廣闊、深厚的歷史面向。

巨擘190周年紀念腕表。（圖：浪琴表提供）
巨擘190周年紀念腕表。（圖：浪琴表提供）

本次品牌並以「當家」的巨擘（Master）系列出發，40毫米面盤上採用簡約、斜體的阿拉伯數字與經典的柳葉形指針，機芯動力則採用具備矽游絲的L888.5自動上鏈機芯，因為抗磁的矽游絲所以帶來更精準的機芯運行，馭繁於簡。

表款共有18K金搭配垂直絲紋磨砂灰色面盤、18K玫瑰金搭配粒紋煙煤灰色面盤，與精鋼搭配噴砂銀色面盤等三種表殼材質，前二者皆為全球限量190只、並採用同貴金屬材質的自動盤。

浪琴推出巨擘190周年紀念腕表，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。（圖：浪琴...
浪琴推出巨擘190周年紀念腕表，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。（圖：浪琴表提供）

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