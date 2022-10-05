我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

彎月包集合 浪漫又愜意

文／記者釋俊哲
Gucci Attache中號棕色GG緹花肩背提包。（圖：GUCCI提供）
Gucci Attache中號棕色GG緹花肩背提包。（圖：GUCCI提供）

隨身的包款不再僅用於收納，欣賞包款的輪廓線條，更成為造型的隱藏亮點。宛如月亮造型的彎月小包正流行，GUCCI、Bottega Veneta、TOD'S、Polo Ralph Lauren都推出相近輪廓的「彎月」包款，展現浪漫、愜意的多重風格魅力。

GUCCI G形鉤扣成亮點

古馳（GUCCI）的Gucci Attache以「開關」為靈感，從1975年的原型作得到啟發，透過GUCCI品牌首字母的G形鉤扣成為包款亮點，不僅包款表面有著GG Logo，尺寸再分大、中、小號多種分量。

以藤編結合皮革的T Timeless包款，創造出生動、有機的自然質感。（圖：TO...
以藤編結合皮革的T Timeless包款，創造出生動、有機的自然質感。（圖：TOD'S提供）

TOD'S 以藤編結合皮革

同樣從品牌首字母得到啟發的另有TOD'S的T Timeless系列，其「半月包」有皮革、拼接、多種顏色可供選擇。還有一款T Timeless半月包則是以藤編結合皮革，創造出有機的自然質感，適合微涼初秋的野餐或出遊時刻。

Sardine粉筆白羊皮編織手提包。（圖：Bottega Veneta提供）
Sardine粉筆白羊皮編織手提包。（圖：Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta 手提把變沙丁魚

不容錯過的更有Bottega Veneta的Sardine包，運用品牌經典的皮革編織工藝，但將手提把改為金屬造型的沙丁魚，造型感強烈。時裝名人Kendall Jenner就曾在一次街拍中以白色連身裙、棒球帽、太陽眼鏡與夾腳高跟鞋搭配，愜意又不失優雅時髦，共有深巧克力、粉筆白、酒紅等三色。

Kendall Jenner曾在街拍中使用Bottega Veneta皮革編織S...
Kendall Jenner曾在街拍中使用Bottega Veneta皮革編織Sardine包。（圖：Bottega Veneta提供）

Polo Ralph Lauren 價格對荷包友善

美式運動風的Polo Ralph Lauren ID Collection小包，則以親民價成為荷包友善之選，使用皮革的ID迷你單肩包共有酒紅、駝色、黑色等豐富選項。先前美國網球公開賽期間，Taylor Hill以深藍色西裝、牛仔短裙搭配，輕快俏皮。

GUCCI 字母

上一則

影／法節目邀一群「超特別笑聲」來賓 網：聽了無法忍

下一則

10月5日星座運勢 巨蟹運勢不佳 天蠍愛情明朗

延伸閱讀

精品二手市場火 Gucci跟上潮流 香奈兒等仍反抗趨勢

精品二手市場火 Gucci跟上潮流 香奈兒等仍反抗趨勢
中國版「魷魚遊戲」 網友阻于正用劉浩存

中國版「魷魚遊戲」 網友阻于正用劉浩存
全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技

全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技
「非常律師」暖男姜泰伍 當兵短髮照曝光

「非常律師」暖男姜泰伍 當兵短髮照曝光

熱門新聞

蘋果手機雖然保值度佳，但這次的平價版iPhone 14跌幅最慘。（歐新社）

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

2022-10-02 22:28
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
亞特蘭提斯決定做24小時直播，爸媽也都非常支持。（取材自Instagram）

Pornhub成人片演員決定24小時直播 媽緊盯全程還寄衣服

2022-10-04 02:00
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

2022-10-02 23:37
加州當地過往中國農曆新年的街景。（取材自中新網）

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

2022-10-01 22:48
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)

第1次見到大自然 老虎野放瞬間嘴張大 愣2秒才出籠

2022-10-01 03:38

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子