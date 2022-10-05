彎月包集合 浪漫又愜意

Gucci Attache中號棕色GG緹花肩背提包。（圖：GUCCI提供）

隨身的包款不再僅用於收納，欣賞包款的輪廓線條，更成為造型的隱藏亮點。宛如月亮造型的彎月小包正流行，GUCCI 、Bottega Veneta、TOD'S、Polo Ralph Lauren都推出相近輪廓的「彎月」包款，展現浪漫、愜意的多重風格魅力。

GUCCI G形鉤扣成亮點

古馳（GUCCI）的Gucci Attache以「開關」為靈感，從1975年的原型作得到啟發，透過GUCCI品牌首字母 的G形鉤扣成為包款亮點，不僅包款表面有著GG Logo，尺寸再分大、中、小號多種分量。

以藤編結合皮革的T Timeless包款，創造出生動、有機的自然質感。（圖：TOD'S提供）

TOD'S 以藤編結合皮革

同樣從品牌首字母得到啟發的另有TOD'S的T Timeless系列，其「半月包」有皮革、拼接、多種顏色可供選擇。還有一款T Timeless半月包則是以藤編結合皮革，創造出有機的自然質感，適合微涼初秋的野餐或出遊時刻。

Sardine粉筆白羊皮編織手提包。（圖：Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta 手提把變沙丁魚

不容錯過的更有Bottega Veneta的Sardine包，運用品牌經典的皮革編織工藝，但將手提把改為金屬造型的沙丁魚，造型感強烈。時裝名人Kendall Jenner就曾在一次街拍中以白色連身裙、棒球帽、太陽眼鏡與夾腳高跟鞋搭配，愜意又不失優雅時髦，共有深巧克力、粉筆白、酒紅等三色。

Kendall Jenner曾在街拍中使用Bottega Veneta皮革編織Sardine包。（圖：Bottega Veneta提供）

Polo Ralph Lauren 價格對荷包友善

美式運動風的Polo Ralph Lauren ID Collection小包，則以親民價成為荷包友善之選，使用皮革的ID迷你單肩包共有酒紅、駝色、黑色等豐富選項。先前美國網球公開賽期間，Taylor Hill以深藍色西裝、牛仔短裙搭配，輕快俏皮。