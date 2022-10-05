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愛彼超薄飛行陀飛輪 墨紫大膽變奏

文／記者釋俊哲
僅3.4毫米的2968機芯耗時五年研發而成，透過微調部分零件位置成功為機芯「塑身」，而新式擒縱系統並具振幅更高的振盪器，因而提高機芯運作的精準度。（圖：Audemars Piguet提供）
僅3.4毫米的2968機芯耗時五年研發而成，透過微調部分零件位置成功為機芯「塑身」，而新式擒縱系統並具振幅更高的振盪器，因而提高機芯運作的精準度。（圖：Audemars Piguet提供）

紫色或許不是自然中常見的三原色，但正因其特殊的彩色與明亮，常成為高級時裝或訂製品的熱愛色彩。愛彼（Audemars Piguet）推出新款皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪（RD#3）腕表，以魔幻的墨紫色面盤搭配薄型陀飛輪，再度帶來當代高級製表在色彩上的大膽變奏。

皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪腕表的透明底蓋中，機芯自動盤並有50周年紀念的特殊樣式...
皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪腕表的透明底蓋中，機芯自動盤並有50周年紀念的特殊樣式。（圖：Audemars Piguet提供）

事實上，愛彼可能是近代最熱切擁抱色彩的高級製表品牌，例如過去已經在皇家橡樹離岸型腕表中看到大量豐沛、鮮豔的彩色橡膠表帶，如亮黃、橘色、螢光綠甚至是迷彩。

皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪腕表。（圖：Audemars Piguet提供）
皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪腕表。（圖：Audemars Piguet提供）

愛彼研發總監Lucas Raggi表示，品牌首要目標是將飛行陀飛輪納入39毫米的「Jumbo」超薄腕表中，「接著我們進一步突破極限，讓這款機芯容身於直徑37毫米的錶殼中。這迫使我們重新設計整個陀飛輪架構，並為其開發出全新擒縱系統。」僅3.4毫米的2968機芯耗時五年研發而成，在保有原本機械結構的前提下，部分零件位置被悄悄挪動調整，例如傳動裝置被調整到機芯外援，因此成功為機芯尺寸「塑身」，同時全新的擒縱系統並具有振幅更高的振盪器，則提高了機芯運作的精準度。

皇家橡樹系列具備大量豐沛色彩的表帶可供替換，讓愛彼很可能是近代最熱切擁抱色彩的高...
皇家橡樹系列具備大量豐沛色彩的表帶可供替換，讓愛彼很可能是近代最熱切擁抱色彩的高級製表品牌。（圖：Audemars Piguet提供）

同時可見、可感受的面盤與表帶細節也重新微調，例如時標及指針沿用1972年原版的細長橢圓造型，但表殼的亮面拋光倒角加大，加上鏈節寬度逐步遞減的表帶，讓表款纖薄、配戴也舒適，同時又具有皇家橡樹稜角分明、特異獨行的幾何風格。表款並具有皇家橡樹50周年紀念字樣的特殊自動盤。

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