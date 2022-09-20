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快看世界／時代雜誌紀念英女王 她共登封面11次

英王室女性出席國葬配戴珍珠 追思女王別具傳承意義

中央社倫敦20日綜合外電報導
女王國葬儀式上，英國王室女性成員配戴的珠寶，多半來自女王私人收藏。超過300件的珠寶，從胸針、項鍊、手環、耳環、戒指、手錶、到吊墜，滿載王室歷史典故，別具傳承意義。美聯社
女王國葬儀式上，英國王室女性成員配戴的珠寶，多半來自女王私人收藏。超過300件的珠寶，從胸針、項鍊、手環、耳環、戒指、手錶、到吊墜，滿載王室歷史典故，別具傳承意義。美聯社

英國女王伊麗莎白二世19日下葬，凱特王妃和梅根都選擇了珍珠首飾出席國葬。珍珠在英國被視作「哀悼的珠寶」，這項傳統自19世紀維多利亞女王之後延續至今。

法新社報導，英國王位第一順位繼承人威廉王子的妻子凱特，在女王國葬時選擇配戴珍珠項鍊和耳環出席，端莊耀眼。她一年前出席女王夫婿菲立普親王（Prince Philip）葬禮時，也是戴這一副項鍊和耳環表達追思。

她戴的這條日本珍珠項鍊，是四排式珍珠造型、中間有一個弧形鑽石扣環，另外配上一對巴林珍珠耳環，這兩樣首飾都是來自女王的私人珠寶收藏。

據傳女王1975年首次赴日進行國是訪問時，收到日本政府贈送的珍珠，後來委託設計製作成這條項鍊。

至於珍珠耳環則是女王1947年結婚時，當時的巴林國王（the Hakim of Bahrain）送給她的珍珠收藏，後來其中的兩顆用來製成了耳環。

這套珍珠項鍊和耳環，威廉王子的母親黛安娜王妃（Princess Diana）曾在1982年荷蘭女王畢翠克絲（Queen Beatrix）到英國進行國是訪問時配戴。另外，女王1983年出訪孟加拉時，也被拍到配戴這套珠寶。

哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根，也選擇女王生前贈送她的鑽石珍珠耳環出席國葬。她在2018年6月首次和女王一起出席王室活動時，曾配戴過這對耳環。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的妻子、王后（Queen Consort）卡蜜拉（Camilla）在國葬當天，則是戴上維多利亞女王（Queen Victoria）的登基鑽禧胸針，這款鏤空心型鑽石胸針，上頭垂掛著兩顆藍寶石吊墜。

女王國葬儀式上，英國王室女性成員配戴的珠寶，多半來自女王私人收藏。超過300件的珠寶，從胸針、項鍊、手環、耳環、戒指、手錶、到吊墜，滿載王室歷史典故，別具傳承意義。

英國女王 凱特 威廉

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