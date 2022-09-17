我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

190周年太開心 浪琴推重量級新品巨擘Master紀念腕表

記者釋俊哲／即時報導
浪琴為慶祝190周年推出新款巨擘紀念腕表，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。合成圖。（圖 ：浪琴表提供）
浪琴為慶祝190周年推出新款巨擘紀念腕表，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。合成圖。（圖 ：浪琴表提供）

一個人過生日總值得歡慶，更何況是一個品牌邁向190周年紀念？當然更值得歡欣慶祝。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為慶祝190周年推出巨擘（Master）190周年紀念腕表，以簡約形式搭配精準的機械機芯，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。

簡約的阿拉伯數字時標、柳葉形指針搭配品牌自製矽游絲機芯，將190年的歲月精華，簡...
簡約的阿拉伯數字時標、柳葉形指針搭配品牌自製矽游絲機芯，將190年的歲月精華，簡約凝鍊。（圖 ：浪琴表提供）

假使曾拜訪位於瑞士Saint-Imier的浪琴表廠將會發現，在品牌過去190年的歷史中，曾催生過無數經典的機械發明與工業設計。正因為成立於1832年，無論是過去1900以前的懷表時期，1910到1980以降歷經一、二次世界大戰、太空時代...無數今日在其他品牌引以為傲的設計，其實早在浪琴表廠附設的博物館中看得見相似的骨董品項，見證了浪琴廣闊、深厚的歷史面向。

巨擘（Master）190周年紀念精鋼腕表。（圖 ：浪琴表提供）
巨擘（Master）190周年紀念精鋼腕表。（圖 ：浪琴表提供）

而本次品牌並以「當家」的巨擘（Master）系列出發，40毫米面盤上採用簡約、斜體的阿拉伯數字與經典的柳葉形指針，但機芯動力則採用具備矽游絲的L888.5自動上鏈機芯，因為抗磁的矽游絲所以帶來更精準的機芯運行。御繁於簡。

18K金款搭配了垂直絲紋磨砂灰色面盤，以及同材質的自動盤，機芯再經魚鱗紋、日內瓦...
18K金款搭配了垂直絲紋磨砂灰色面盤，以及同材質的自動盤，機芯再經魚鱗紋、日內瓦波紋打磨修飾。（圖 ：浪琴表提供）

表款共有18K金搭配垂直絲紋磨砂灰色面盤、18K玫瑰金搭配粒紋煙煤灰色面盤，與精鋼搭配噴砂銀色面盤三種表殼材質，前二者皆為全球限量190只、並採用同貴金屬材質的自動盤。

巨擘190周年紀念腕表，限量190只。（圖 ：浪琴表提供）
巨擘190周年紀念腕表，限量190只。（圖 ：浪琴表提供）

太空 博物館

上一則

9月17日星座運勢 雙子有望回收借款 天秤工作幹勁足

下一則

沖繩這台販賣機按了沒反應？一推開進入神祕香氣空間

延伸閱讀

「花邊教主」驚喜秀孕肚 跟「死侍」要迎接4寶誕生

「花邊教主」驚喜秀孕肚 跟「死侍」要迎接4寶誕生
九一一事件21周年紀念 罹難者家屬、民眾寄託哀思

九一一事件21周年紀念 罹難者家屬、民眾寄託哀思
限量1800台 美規Volkswagen Golf R 20周年版秋季發售

限量1800台 美規Volkswagen Golf R 20周年版秋季發售
共和黨重量級金主縮手 捐款僅剩1/6…競選銀彈吃緊

共和黨重量級金主縮手 捐款僅剩1/6…競選銀彈吃緊

熱門新聞

澳洲100公斤女子減肥成功成為辣妹。(取材自Instagram@nicoletteharper)

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

2022-09-13 03:14
一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著。（取材自Facebook）

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

2022-09-12 23:04
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

2022-09-16 10:01
葛溫妮絲稱自己和超過千名人夫有染。（取材自Instagram@gweneth_jsm）

美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

2022-09-10 01:06
西蒙在臉書貼出多張自己與查理長相相似的照片。（取材自西蒙臉書）

澳洲男拋出驗DNA震撼彈 自稱英王查理私生子

2022-09-14 11:53
英國新任國王查理三世10日在在即位儀式上簽署文件時，意外被捕捉到兩度露出不耐煩神情。

即位儀式不耐煩？查理三世「咬牙切齒」畫面曝光

2022-09-12 03:54

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬