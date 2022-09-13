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2022艾美獎頒獎典禮盛大回歸 紅毯風采搶先看

中央社／洛杉磯12日即時報導
賽斯羅根一身白色西裝，還染了金髮。（美聯社）
賽斯羅根一身白色西裝，還染了金髮。（美聯社）

辛蒂亞穿無肩帶露背黑禮服。（路透）
辛蒂亞穿無肩帶露背黑禮服。（路透）

電視圈A咖今天紛紛踏上艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮紅毯，本屆典禮是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代首度完整慶祝小螢幕傑出演藝人員和作品的盛會。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，經過2020年視訊頒獎儀式和2021年規模縮水的典禮，晚禮服和燕尾服今天重返洛杉磯市中心的微軟劇院（Microsoft Theater），眾家明星在明媚的陽光下陸續抵達現場。

以下是本屆艾美獎頒獎典禮紅毯亮點，其中以無肩帶連身裙和金屬風為本屆紅毯穿搭主流。

普遍被外界認為可望以青少年影集「高校十八禁」（Euphoria）再度拿下戲劇類最佳女主角獎的「第3代蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya），今天以一襲范倫鐵諾（Valentino）無肩帶露背黑禮服亮相，腰間的蝴蝶結在俐落剪裁中增添一抹小趣味。

辛蒂亞穿無肩帶露背黑禮服，腰間還有可愛蝴蝶結。（路透）
辛蒂亞穿無肩帶露背黑禮服，腰間還有可愛蝴蝶結。（路透）

以「魷魚遊戲」（Squid Game）挑戰艾美獎視帝的韓國男星李政宰身穿鉚釘西外、打著皮質領帶，溫文儒雅的扮相中暗藏一絲狂野氣息。

「魷魚遊戲」女星鄭好娟則身穿路易威登（Louis Vuitton）黑色刺繡粗花呢細肩帶高衩禮服，骨感身材和細長美腿一覽無遺。

「魷魚遊戲」李政宰身穿鉚釘西外，鄭好娟露美腿。（美聯社）
「魷魚遊戲」李政宰身穿鉚釘西外，鄭好娟露美腿。（美聯社）

在迷你劇「潘與湯米」（Pam and Tommy）中扮演好萊塢性感藝人潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）的英國女演員莉莉詹姆斯（Lily James）今天以一身古銅色凡賽斯（Versace）貼身洋裝走紅毯，展現玲瓏有致的曼妙身材。

莉莉詹姆斯貼身洋裝走紅毯，S型身材藏不住。（路透）
莉莉詹姆斯貼身洋裝走紅毯，S型身材藏不住。（路透）

以「凱薩琳大帝」（The Great）演技獲提名的時尚界寵兒艾兒芬妮（Elle Fanning）以Sharon Long黑、粉撞色露肩禮服亮相，胸前的粉紅色花飾藏著小亮點，豔驚四座。

艾兒芬妮胸前花卉拼出愛心形狀。（美聯社）
艾兒芬妮胸前花卉拼出愛心形狀。（美聯社）

女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）今天以一身鑲有無數閃亮銀色飾片的粉紅色貼身洋裝登場，宛如美人魚出水。

亞曼達塞佛瑞粉色亮片禮服，宛如美人魚出水。（美聯社）
亞曼達塞佛瑞粉色亮片禮服，宛如美人魚出水。（美聯社）

「第2代蜘蛛人」安德魯加菲（Andrew Garfield）、好萊塢男星賽斯羅根（Seth Rogen）、「繼承之戰」（Succession）男星尼古拉斯布勞恩（Nicholas Braun）和美國藍調歌手約翰傳奇（John Legend）今天不約而同選擇化身「白馬王子」，4人都選穿白色西裝，衣冠楚楚。

艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為安德魯加菲。（Getty Images）
艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為安德魯加菲。（Getty Images）

艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為尼古拉斯布勞恩。（美聯社）
艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為尼古拉斯布勞恩。（美聯社）

艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為約翰傳奇。（Getty Images）
艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為約翰傳奇。（Getty Images）

艾美獎 魷魚遊戲 好萊塢

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