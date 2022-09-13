2022艾美獎頒獎典禮盛大回歸 紅毯風采搶先看

賽斯羅根一身白色西裝，還染了金髮。（美聯社）

辛蒂亞穿無肩帶露背黑禮服。（路透）

電視圈A咖今天紛紛踏上艾美獎 （Emmy Awards）頒獎典禮紅毯，本屆典禮是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代首度完整慶祝小螢幕傑出演藝人員和作品的盛會。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，經過2020年視訊頒獎儀式和2021年規模縮水的典禮，晚禮服和燕尾服今天重返洛杉磯市中心的微軟劇院（Microsoft Theater），眾家明星在明媚的陽光下陸續抵達現場。

以下是本屆艾美獎頒獎典禮紅毯亮點，其中以無肩帶連身裙和金屬風為本屆紅毯穿搭主流。

普遍被外界認為可望以青少年影集「高校十八禁」（Euphoria）再度拿下戲劇類最佳女主角獎的「第3代蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya），今天以一襲范倫鐵諾（Valentino）無肩帶露背黑禮服亮相，腰間的蝴蝶結在俐落剪裁中增添一抹小趣味。

辛蒂亞穿無肩帶露背黑禮服，腰間還有可愛蝴蝶結。（路透）

以「魷魚遊戲 」（Squid Game）挑戰艾美獎視帝的韓國男星李政宰身穿鉚釘西外、打著皮質領帶，溫文儒雅的扮相中暗藏一絲狂野氣息。

「魷魚遊戲」女星鄭好娟則身穿路易威登（Louis Vuitton）黑色刺繡粗花呢細肩帶高衩禮服，骨感身材和細長美腿一覽無遺。

「魷魚遊戲」李政宰身穿鉚釘西外，鄭好娟露美腿。（美聯社）

在迷你劇「潘與湯米」（Pam and Tommy）中扮演好萊塢 性感藝人潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）的英國女演員莉莉詹姆斯（Lily James）今天以一身古銅色凡賽斯（Versace）貼身洋裝走紅毯，展現玲瓏有致的曼妙身材。

莉莉詹姆斯貼身洋裝走紅毯，S型身材藏不住。（路透）

以「凱薩琳大帝」（The Great）演技獲提名的時尚界寵兒艾兒芬妮（Elle Fanning）以Sharon Long黑、粉撞色露肩禮服亮相，胸前的粉紅色花飾藏著小亮點，豔驚四座。

艾兒芬妮胸前花卉拼出愛心形狀。（美聯社）

女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）今天以一身鑲有無數閃亮銀色飾片的粉紅色貼身洋裝登場，宛如美人魚出水。

亞曼達塞佛瑞粉色亮片禮服，宛如美人魚出水。（美聯社）

「第2代蜘蛛人」安德魯加菲（Andrew Garfield）、好萊塢男星賽斯羅根（Seth Rogen）、「繼承之戰」（Succession）男星尼古拉斯布勞恩（Nicholas Braun）和美國藍調歌手約翰傳奇（John Legend）今天不約而同選擇化身「白馬王子」，4人都選穿白色西裝，衣冠楚楚。

艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為安德魯加菲。（Getty Images）

艾美獎紅毯充滿「白馬王子」，圖為尼古拉斯布勞恩。（美聯社）