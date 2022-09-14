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1瓶擦全臉？3招拯救肌膚 分區呵護別偷懶

文╱記者劉小川
夏秋換季保養更重要。(圖:10/10 HOPE提供)
夏秋換季保養更重要。(圖:10/10 HOPE提供)

炙熱天氣，持續到夏末，早晚涼爽的天氣，肌膚在溫差交替之下，更需要仔細地照顧。許多人的快速肌膚養成秘訣就是「敷面膜」。敷面膜可以讓肌膚快速補充養分之外，在這冷熱溫差交替的季節中，有3點秘訣需要好好筆記，重點中有又有3點是大多數人都做錯的，特別要注意。

其實換季的肌膚保養，是肌膚好壞的關鍵，清潔、保濕更是大家需要注意的。經過一個整天都曝曬、悶熱、戴口罩的夏天，肌膚的屏障難免會被破壞，有的人會在這時刻肌膚變得敏感脆弱、泛紅等狀況。

10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey表示，肌膚的皮脂分泌量在交替季節時刻，還是偏多。做好深層的清潔是提升後續保養效率最重要的基礎之一。針對敏感、缺水需要舒緩的肌膚，建議「加強保濕」，特別可以使用面膜的方式來補強，提升屏障功能，減少外來對肌膚的傷害。

夏秋換季面膜使用3步驟：

1.深層清潔：由於肌膚在夏季有受到或多或少的傷害，建議深層清潔次數周期別過多。每周使用一次深層清潔面膜，淨化留於毛孔內的髒污，讓保養吸收更UP。

2.深度補水：舒緩保濕是修復肌膚最重要的選擇。因此，每周間隔使用1至2次保濕舒緩面膜，為肌膚大量補充流失的水分，讓肌膚維持健康的保水生態。

3.分區呵護：交替季節，混合性的肌膚狀況同時也會產生。針對出油旺盛、乾燥的部位，分時「分區」使用清潔或保濕面膜。因為臉部的各區塊狀況都有不同的狀況，千萬別一瓶擦全臉的偷懶方式，要採用「分區」面膜的使用方式。

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