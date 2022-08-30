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不再限量 Nike聯手藝術家Tom Sachs為所有人設計一雙鞋

記者曾智緯／即時報導
裝置藝術家Tom Sachs親自詮釋和Nike合作的NikeCraft General Purpose Shoe鞋款。（圖：Nike提供）
裝置藝術家Tom Sachs親自詮釋和Nike合作的NikeCraft General Purpose Shoe鞋款。（圖：Nike提供）

裝置藝術家Tom Sachs和Nike合作，推出全新NikeCraft General Purpose Shoe鞋款，預計9月發售，不再是限量或天價，是第一雙真正為所有人設計的鞋。無獨有偶，潮牌CLOT也與Jordan Brand 攜手打造首雙CLOT x AIR JORDAN DELTA 2休閒運動鞋，以耐穿性、舒適性及延續經典設計為主打，全方位滿足每個活動及場合所需。

NikeCraft General Purpose Shoe鞋款。（圖：Nike...
NikeCraft General Purpose Shoe鞋款。（圖：Nike提供）

在與Nike合作的過去十年間，掛上「Tom Sachs」大名的鞋款，不僅採限量發售，還屢屢登上國際拍賣會，創造近百萬的身價。早就超越為潮鞋的定位，更可說Tom Sachs與Nike合作鞋款，如同他的裝置藝術縮小版，同時帶點實用功能。而今，潮流神壇上的大神級人物，卻願意為眾人或是說他廣大信徒們，推出較為親民版的NikeCraft General Purpose Shoe鞋款。根據Nike表示除了深入研究人體與地面接觸的運動模式外，並針對此鞋款進行剖析和拆解，保留實用功能，同時增添先前所遺漏的新元素，打造品質優良且可經歲月考驗的經典鞋款。值得慶幸的是，消費者不用花7位數的代價，就能把這當代傳奇的鞋款帶回家。

陳冠希（左）於先前拍攝型錄時，就搶先穿上了CLOT x AIR JORDAN D...
陳冠希（左）於先前拍攝型錄時，就搶先穿上了CLOT x AIR JORDAN DELTA 2休閒運動鞋。（圖：CLOT提供）

另外，潮牌CLOT與Jordan Brand合作，創造一雙兼具休閒與運動機能的CLOT x AIR JORDAN DELTA 2休閒運動鞋。身為CLOT創辦人也是潮流界指標性人物的陳冠希就表示，「現在大家都把球鞋買回家中展示，但我希望打造大家都會穿著的鞋款，你可以穿上它隨心去做任何事」。因此，解構了陳冠希鍾愛的Air Jordan 13鞋，以及Delta 2鞋的特定元素，再組合起來，呈現出白、海軍藍、火山灰的拼色組合 ，以及鞋身上那質感豐富、繡有「CLOT」字樣的反光海軍藍織物。

CLOT x AIR JORDAN DELTA 2休閒運動鞋。（圖：CLOT提供...
CLOT x AIR JORDAN DELTA 2休閒運動鞋。（圖：CLOT提供）

鞋頭、 鞋舌皆採用白色皮革打造，而鞋舌上的CLOT 及飛人圖案，還有鞋跟抽帶則以大學藍色呈現，營造出鮮明對比。鞋身外側那火山灰色的橡膠擋泥片上綴有「23」字樣，設計伸延至React泡棉中底，高磨損區域再以白色橡膠加固，不但為外觀增添未來感，富彈性且柔軟的特殊性能。

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