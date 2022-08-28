我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

SWATCH寵七龍珠粉絲 悟空、龜仙人都成聯名款主角

記者曾智緯／即時報導
SWATCH首度與經典動畫「Dragon Ball Z」合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。（圖：SWATCH提供）
SWATCH首度與經典動畫「Dragon Ball Z」合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。（圖：SWATCH提供）

屢屢有話題之作的SWATCH首度與經典動畫「Dragon Ball Z」合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。每一款都是回憶殺，一次滿足粉絲想收藏全套心情，並直呼「真的不用召喚神龍了！」

SWATCH X Dragon Ball Z系列達爾表。（圖：SWATCH提供）
SWATCH X Dragon Ball Z系列達爾表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列弗利沙表。（圖：SWATCH提供...
SWATCH X Dragon Ball Z系列弗利沙表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列魔人普烏表。（圖：SWATCH提...
SWATCH X Dragon Ball Z系列魔人普烏表。（圖：SWATCH提供）

日本漫畫家鳥山明在80年代至90年代之間，連載了超人氣漫畫「七龍珠」，成為許多六、七年級生的共同回憶。SWATCH此次合作的「七龍珠Z」，則是自漫畫衍生的動畫版；但無論是漫畫或是動畫，熱血的故事主軸不變，各種情節至今仍被津津樂道。因此，SWATCH便以其主角群為發想，擷取造型特色，運用於聯名系列上，像是「悟空」Big Bold表，在表盤上便有大大的「悟」字，以及亮橘與黑色組成的表帶，就是源自於悟空的道服。「龜仙人」New Gent表，則把他招牌表情當作表盤設計，加上印有龜仙人時常穿的夏威夷襯衫圖案表帶，頓時勾起了粉絲當年在看這部人氣漫畫的心情。

SWATCH X Dragon Ball Z系列悟飯表（圖：SWATCH提供）
SWATCH X Dragon Ball Z系列悟飯表（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列龜仙人表。（圖：SWATCH提供...
SWATCH X Dragon Ball Z系列龜仙人表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列悟空表。（圖：SWATCH提供）
SWATCH X Dragon Ball Z系列悟空表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列賽魯表。（圖：SWATCH提供）
SWATCH X Dragon Ball Z系列賽魯表。（圖：SWATCH提供）

值得一提的是，每一款聯名表，大量運用了該角色的DNA來創作，因此正反兩面為不同設計，讓人感到SWATCH的用心。不僅如此，「七龍珠」的故事最終，就是主角們終於匯集了7顆龍珠，得以召喚神龍來完成願望，因此聯名款怎麼能少了「神龍表」呢？SWATCH透露預計於10月時，將會推出限量神龍套組聯名表，以及神龍Big Bold表款，讓喜愛七龍珠的粉絲們，重溫往昔美好。

紀念滾石樂團成軍60周年，Nixon推出聯名51-30表款。（圖：Cobbles...
紀念滾石樂團成軍60周年，Nixon推出聯名51-30表款。（圖：Cobblestone提供）

而今年也是傳奇天團「滾石樂團」成軍60周年，即便他們部分團員已亡故，而且不再有公開演出，但在搖滾樂史上，卻有難以撼動的殿堂級地位。特別是他們的「大舌頭」符號，更是深植人心，過去也曾被運用於不同的設計上。為了紀念滾石樂團60周年，流行腕表NIXON則推出限量迷你聯名系列，就使用了大舌頭符號為識別，並透過經典表款，來傳遞天團不朽地位象徵。

夏威夷 日本 DNA

上一則

像黑洞一樣 世上最大魚類鯨鯊瞬間吸光小魚 畫面震撼

下一則

棕熊「凌波微步」緊貼巴士車窗討飯 網驚：以為活屍片

延伸閱讀

「七龍珠」動畫電影 稱霸北美周末票房榜

「七龍珠」動畫電影 稱霸北美周末票房榜
逃難

逃難
江疏影密會已婚富豪？金巧巧護老公：謠言止於智者

江疏影密會已婚富豪？金巧巧護老公：謠言止於智者
「甘十九妹」改編漫畫 「刺客G」 在美打造武俠宇宙

「甘十九妹」改編漫畫 「刺客G」 在美打造武俠宇宙

熱門新聞

原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

2022-08-21 21:36
南韓網紅Leezy在YouTube發布一支彈鋼琴的影片，但因為穿著太過火辣，引起不少注目。（取材自Leezy YouTube）

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

2022-08-26 01:07
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。(取材自Instagram@voguemagazine）

珍妮佛羅培茲嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

2022-08-24 23:03
錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？（取材自ingimage）

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

2022-08-21 23:22
國外一對爺孫戀情侶常在社群媒體上大秀恩愛。（取材自Tik Tok）

22歲嫩妹大談差35歲爺孫戀 他女兒：想用乾草叉做掉她

2022-08-26 01:31
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

2022-08-19 21:20

超人氣

更多 >
吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝