SWATCH寵七龍珠粉絲 悟空、龜仙人都成聯名款主角

SWATCH首度與經典動畫「Dragon Ball Z」合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。（圖：SWATCH提供）

屢屢有話題之作的SWATCH首度與經典動畫「Dragon Ball Z」合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。每一款都是回憶殺，一次滿足粉絲想收藏全套心情，並直呼「真的不用召喚神龍了！」

SWATCH X Dragon Ball Z系列達爾表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列弗利沙表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列魔人普烏表。（圖：SWATCH提供）

日本 漫畫家鳥山明在80年代至90年代之間，連載了超人氣漫畫「七龍珠」，成為許多六、七年級生的共同回憶。SWATCH此次合作的「七龍珠Z」，則是自漫畫衍生的動畫版；但無論是漫畫或是動畫，熱血的故事主軸不變，各種情節至今仍被津津樂道。因此，SWATCH便以其主角群為發想，擷取造型特色，運用於聯名系列上，像是「悟空」Big Bold表，在表盤上便有大大的「悟」字，以及亮橘與黑色組成的表帶，就是源自於悟空的道服。「龜仙人」New Gent表，則把他招牌表情當作表盤設計，加上印有龜仙人時常穿的夏威夷 襯衫圖案表帶，頓時勾起了粉絲當年在看這部人氣漫畫的心情。

SWATCH X Dragon Ball Z系列悟飯表（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列龜仙人表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列悟空表。（圖：SWATCH提供）

SWATCH X Dragon Ball Z系列賽魯表。（圖：SWATCH提供）

值得一提的是，每一款聯名表，大量運用了該角色的DNA 來創作，因此正反兩面為不同設計，讓人感到SWATCH的用心。不僅如此，「七龍珠」的故事最終，就是主角們終於匯集了7顆龍珠，得以召喚神龍來完成願望，因此聯名款怎麼能少了「神龍表」呢？SWATCH透露預計於10月時，將會推出限量神龍套組聯名表，以及神龍Big Bold表款，讓喜愛七龍珠的粉絲們，重溫往昔美好。

紀念滾石樂團成軍60周年，Nixon推出聯名51-30表款。（圖：Cobblestone提供）

而今年也是傳奇天團「滾石樂團」成軍60周年，即便他們部分團員已亡故，而且不再有公開演出，但在搖滾樂史上，卻有難以撼動的殿堂級地位。特別是他們的「大舌頭」符號，更是深植人心，過去也曾被運用於不同的設計上。為了紀念滾石樂團60周年，流行腕表NIXON則推出限量迷你聯名系列，就使用了大舌頭符號為識別，並透過經典表款，來傳遞天團不朽地位象徵。