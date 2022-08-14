84歲影后珍芳達加持H&M新品牌 拍形象片「筋骨好軟」

影后珍芳達詮釋H&M Move形象廣告。（圖：H&M提供）

運動風氣除了在兩年前新冠肺炎疫情初期略為降溫之外，很快地就反彈，因此各個運動品牌都不斷積極拓展新市場。而平價時尚H&M 當然也看到了消費者需求，因此在原本旗下的Sport系列，再獨立出全新運動品牌「H&M Move」，更邀請84歲的傳奇影后珍芳達（Jane Fonda）擔任形象廣告主角，展現超越同齡人的靈活自在。

天后碧昂絲御用編舞家JaQuel Knight（左）與影后珍芳達，共同詮釋H&M Move形象廣告。（圖：H&M提供）

天后碧昂絲御用編舞家JaQuel Knight（左）與影后珍芳達，共同詮釋H&M Move形象廣告。（圖：H&M提供）

根據品牌表示，H&M Move的訴求就是將運動服飾以大眾化的方式融入日常生活，消除運動障礙，並鼓勵每個人都能自由自在地動起來。才會邀請今年84歲的影后珍芳達，以及天后碧昂絲 御用的編舞家JaQuel Knight共同詮釋形象廣告。長年維持健身 習慣的珍芳達在鏡頭前，身穿H&M MOVE2印花運動內衣和長褲，展現俐落身形，也是她40年來的運動成果。不僅如此，珍芳達還與JaQuel Knight一同自在變換不同運動姿勢，更讓人驚嘆，即使已高齡84歲的她，身段還是那麼柔軟與靈活。

來源：H&M Move

全新的H&M Move把體育重新定義為一種輕鬆自在、觸手可得的日常「微運動」；每個人都是一名運動者，都能以其獨有的方式在尋常生活中恣意律動。而且重心也不再是運動常見的「輸贏」、「比賽」等等的競爭概念，則是視為日常生活的一部分，不刻意劃分界線。同時H&M Move比起過去的Sport系列，材質上更堅持使用永續精神，全系列約85%使用環保或可回收色才，並在製程中使用更創新的方式減少碳排放，從原料到生產不斷追求更環保的生產程序。

H&M Move雙層跑步短褲。（圖：H&M提供）

H&M Move標準剪裁長袖運動上衣。（圖：H&M提供）

H&M Move標準剪裁防潑水跑步外套。（圖：H&M提供）

H&M Move休閒剪裁兩面穿運動外套。（圖：H&M提供）

H&M Move套穿式運動外套。（圖：H&M提供）

H&M Move花押字圖案緊身跑步褲。（圖：H&M提供）

H&M Move無痕運動運動褲。（圖：H&M提供）

H&M Move防風運動軍外套。（圖：H&M提供）