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碧昂絲新專輯慶功復古前衛風 訂製辣衣放送半球蜜大腿

記者孫曼／即時報導
碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠beyonce）
碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠beyonce）

西洋流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）睽違六年，日前帶著她的第七張專輯「潮流復興」（Renaissance）回歸，再度席捲全球。這次除了卯足全力、一套又一套打造史上最強大專輯造型，她日前在紐約舉辦慶功宴，以傳奇「45俱樂部」（Club 45）為主題，走復古前衛風。身為女主角的她身穿上由House of Julian Mendez Couture的設計師Timothy White訂製的高衩深V連身衣，全身綴滿閃亮的水鑽，腰間綁帶布料在雙腿間垂墜到地，能修飾腿部曲線，背後則有如披風的長裙和連帽，搭配浮誇的墊肩在復古的同時顯得相當摩登。

碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠b...
碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠beyonce）

碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠b...
碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠beyonce）

碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠b...
碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠beyonce）

事實上，不只服裝，碧昂絲手上同款綴滿水鑽的Judith Leiber白金唱盤造型手拿包也是別訂製的，上面繡了「Renaissance」專輯名稱和發行日「7.29.22」。她最後穿上閃亮亮的Giuseppe Zanotti超厚底涼鞋，以及來自代言珠寶品牌Tiffany & Co.的垂墜鑽石耳環和超過11克拉的鑽戒，霸氣展現天后超強氣場。

碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠b...
碧昂絲穿訂製服為專輯「潮流復興」舉辦慶功派對。（取材自Instagram ／＠beyonce）

碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。（取材自Instagram ／＠tiff...
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。（取材自Instagram ／＠tiffanyandco）

碧昂絲

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