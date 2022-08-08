我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

梵克雅寶高級珠寶系列 捕捉夏季地中海風情

記者孫曼／即時報導
梵克雅寶設計出洋溢日光和大海調性的高級珠寶系列Perles d'été。（圖：梵克雅寶提供）
梵克雅寶設計出洋溢日光和大海調性的高級珠寶系列Perles d'été。（圖：梵克雅寶提供）

仲夏之際，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）捕捉度假勝地地中海區旖旎的風光，設計出洋溢日光和大海調性的高級珠寶系列Perles d'été。全系列共12件作品，延伸Perlée珠寶系列的圓融美學，並融入1960至1970年代盛行的造型和色調以及雞尾酒珠寶風格，以綻放迷人藍調的綠松石為主石，搭配黃K金圓珠的溫煦光芒相互映照，共推出項鍊、長項鍊、手鍊及戒指等，部分作品採用可轉換設計，展現豐富多元的搭配性。

模特兒配戴鑲嵌白珊瑚的Crépuscule dété長項鍊及手鍊。（圖：梵克雅寶...
模特兒配戴鑲嵌白珊瑚的Crépuscule dété長項鍊及手鍊。（圖：梵克雅寶提供）

Écume de turquoise戒指，黃K金與白K金鑲嵌綠松石、鑽石。（圖：...
Écume de turquoise戒指，黃K金與白K金鑲嵌綠松石、鑽石。（圖：梵克雅寶提供）

的展現夏季水光山色Estérel手鐲，黃K金鑲嵌綠松石。（圖：梵克雅寶提供）
的展現夏季水光山色Estérel手鐲，黃K金鑲嵌綠松石。（圖：梵克雅寶提供）

嚴選完美優質綠松石

清新天藍色調的綠松石是自1920年代起就經常出現於梵克雅寶作品中的珍貴素材。品牌耗費數年時間搜羅優質無暇的綠松石，12件新作中的10件作品，所採用的綠松石均原產自美國亞利桑那州，分別來自三個批次。第一批14顆蛋面切割綠松石表面光滑、無內含物，經精選拋光打磨後妝點兩款項鍊、兩款手鍊及四款戒指。

第二批綠松石共有19顆大小不一的蛋面寶石，擁有均勻的藍色，以完美對稱的方式經工匠800小時精心製作，組成Brume de turquoise項鍊及其可拆式吊墜，環繞大小各異的金質圓珠，讓人想起Perlée系列的經典圖案。

第三批共39顆直徑10至23毫米的綠松石圓珠，大小漸變依序羅列，與青金石的婉約光華和鮮紅色珊瑚珠組成為Lueur d'été可轉換式長頂鍊，下方流穗可自由拆組，項鍊並藏有利用兩個隱密搭扣，可拆分為一條綠松石珠為主的藍色項鍊，與一條繽紛彩寶項鍊配戴。

模特兒配戴Horizon de turquoise可轉換式長項鍊，黃K金鑲嵌綠松...
模特兒配戴Horizon de turquoise可轉換式長項鍊，黃K金鑲嵌綠松石、鑽石；Estérel手鐲，黃K金鑲嵌綠松石；Onde de turquoise戒指，黃K金鑲嵌綠松石。（圖：梵克雅寶提供）

Delta de turquoise手環，黃K金鑲嵌綠松石、鑽石。（圖：梵克雅寶...
Delta de turquoise手環，黃K金鑲嵌綠松石、鑽石。（圖：梵克雅寶提供）

Brume de turquoise項鍊及可拆式吊墜，黃K金鑲嵌藍寶石、綠松石、...
Brume de turquoise項鍊及可拆式吊墜，黃K金鑲嵌藍寶石、綠松石、鑽石。（圖：梵克雅寶提供）

永續養殖彩色珊瑚

除了色調令人想起地中海海天一色美景的綠松石，此次設計也採用針對的有機寶石：可永續的養殖珊瑚。除了Lueur d'été長項鍊的繽紛串中直徑3至11毫米的深紅色珊瑚圓珠，另外兩顆碩大的奶白色珊瑚則如Crépuscule d'été長項鍊及手鍊上的「鈕扣」，配上以活潑充滿夏季感的湛藍色青金石和黃K金，展現輕鬆休閒的夏日度假氛圍。全系列豐富層次感和對比鮮明的配色手法，正是1960至1970年代雞尾酒珠寶的核心設計元素，讓珍稀寶石與有機元素互相激盪出大膽創新的時代精神。

組裝Delta de turquoise手環上綠松石鑲嵌位置。（圖：梵克雅寶提供...
組裝Delta de turquoise手環上綠松石鑲嵌位置。（圖：梵克雅寶提供）

Flot de turquoise戒指，黃K金鑲嵌綠松石、鑽石。（圖：梵克雅寶提...
Flot de turquoise戒指，黃K金鑲嵌綠松石、鑽石。（圖：梵克雅寶提供）

白珊瑚鑲嵌於Crépuscule dété長項鍊及手鍊。（圖：梵克雅寶提供）
白珊瑚鑲嵌於Crépuscule dété長項鍊及手鍊。（圖：梵克雅寶提供）

上一則

NBA／他讚健康的姚明就像歐尼爾 「放在當今能奪MVP」

下一則

8月8日星座運勢 金牛渴望愛情 雙子別信謠言

延伸閱讀

酷暑拉警報 香港橋咀洲9成珊瑚急速白化

酷暑拉警報 香港橋咀洲9成珊瑚急速白化
孟耿如當媽一樣「仙」 玫瑰金「轉轉」珠寶召喚好運

孟耿如當媽一樣「仙」 玫瑰金「轉轉」珠寶召喚好運
賀瑞斯珠寶欺騙會員 挨告後同意賠償

賀瑞斯珠寶欺騙會員 挨告後同意賠償
1.5億元珠寶失竊 疑在加油站下手

1.5億元珠寶失竊 疑在加油站下手

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

男友無時無刻「勃起」1天可100次 她直呼：快累死了

2022-08-05 00:49
突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘。（取材自臉書）

婆婆嫌準媳婦「矮又醜」 準新娘婚禮當天被狠心毀婚

2022-07-31 23:38
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

2022-08-04 00:41
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

2022-08-05 23:40

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高