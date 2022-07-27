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夏日酷熱怎麼穿？勞力士4好友秀造型 高彩輕快俐落

記者釋俊哲／即時報導
Lara Gut-Behrami的淺藍色襯衫，正呼應了Yacht-Master 40腕表上的同色系秒針，把輕快明亮藏在細節中。(取材自Instagram)
Lara Gut-Behrami的淺藍色襯衫，正呼應了Yacht-Master 40腕表上的同色系秒針，把輕快明亮藏在細節中。(取材自Instagram)

運動選手之所以引人注目，不僅有其在體能與意志上的超人表現，運動選手健美的身形，更是天生的「衣架子」。勞力士（ROLEX）近日在官方instagram帳號發表多位品牌代言人、運動健將的宣傳照，並以明快顏色、俐落造型配戴上勞力士表款，成為夏日造型的另類靈感來源。

波蘭網球好手、當今世界網球球后的斯威雅蒂（Iga Swiatek）則選擇了俐落的褲裝搭配無袖白色上衣。整理造型都會而俐落，同時手上Datejust 36腕表面盤的粉紅色更與長褲的淡珊瑚色，兩兩呼應，同時粉紅色面盤的羅馬數字VI及IX是以18K金打造，面盤再鑲嵌以24顆鑽石。

網球小將Carlos Alcaraz Garfia以綠色Polo衫、白長褲搭配O...
網球小將Carlos Alcaraz Garfia以綠色Polo衫、白長褲搭配Oyster Perpetual 41腕表，經典、雋永。(取材自Instagram)

Steve Guerdat以藍色襯衫搭配白長褲與勞力士Submariner Da...
Steve Guerdat以藍色襯衫搭配白長褲與勞力士Submariner Date腕表，展現出大海的蔚藍與清涼。(取材自Instagram)

高山滑雪運動好手Lara Gut-Behrami選擇以淺藍色襯衫搭配白色褲裝，她高舉的雙手，像遮蔽陽光、也像在跟熱情的粉絲致意，淺藍色襯衫更呼應了手上勞力士Yacht-Master 40腕表的同色系秒針，進而輕快明亮、藏在細節中。

來自瑞士的馬術選手Steve Guerdat則以藍色襯衫搭配白長褲與勞力士Submariner Date腕表，展現出大海的蔚藍與清涼。他手上的Oyster Perpetual Submariner Date腕表，使用黃金的中排鏈帶與表圈，表款並具備300米防水性能，而金與藍色的對比，更帶出夏日的度假氛圍，有高級感且不落俗套。

勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕表（Re...
勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕表（Ref. 126622），鉑金、40毫米、3235自動上鏈機械恆動機芯。(圖:勞力士提供)

Rolex Oyster Perpetual41腕表（Ref. 124300），...
Rolex Oyster Perpetual41腕表（Ref. 124300），41毫米、自動上鏈機械恆動機芯。(圖:勞力士提供)

最後別忘了職業網球的明日之星、19歲小將Carlos Alcaraz Garfia。他以綠色Polo衫、白長褲搭配上Oyster Perpetual 41綠色面盤腕表。綠色不僅是草皮的顏色，也帶來有機、生命的活力。夏天出門不知道該穿什麼？學學Carlos Alcaraz Garfia：綠Polo衫、白長褲，再戴上一只勞力士、準沒錯！

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