約克維奇高舉溫網金杯 HUBLOT彰顯氣勢

宇舶表大使約克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。（圖：宇舶表提供）

約克維奇 （Novak Djokovic）日前於本屆溫布頓 網球錦標賽男子單打擊敗澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），衛冕成功，達成溫網4連霸，這也是他7度在溫布頓錦標賽封王，同時為生涯第21座大滿貫賽冠軍。身為宇舶表（HUBLOT）品牌大使的他舉起金杯時配戴宇舶Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表，展現球王氣勢。

Big Bang Meca-10十日鍊腕表魔力黑陶瓷款。（圖：宇舶表提供）

約克維奇在奪冠賽中雖然先失掉首盤，但抓到對方發球之後便以6比3、6比4連拿兩盤，於第4盤搶7成功，贏得本次冠軍。約克維奇在2021年加入繼足球王比利、牙買加閃電博爾特、高爾夫球王達斯汀強生等運動名將，共同代言宇舶表。他在今年表現持續亮眼，5月在義大利 公開賽奪冠並迎接職業生涯第1000場勝利，第7座溫布頓冠軍也讓他追平美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄，僅次於「費爸」費德勒的8冠。

Big Bang Meca-10十日鍊腕表藍陶瓷款。（圖：宇舶表提供）

約克維奇對Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表情有獨鍾，多次配戴這枚腕表亮相。45毫米的宇舶Big Bang Meca-10十日鍊腕表，鏤空面盤可窺見品牌獨特的自製Meca-10（HUB1201）手上鍊機芯，搭配兩枚並聯發條盒與獨特的齒軌系統連結動力儲能指示。另有皇金款，鈦金屬款及魔力黑陶瓷款，造型極具特殊工業風，辨識度高。