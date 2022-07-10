2022限量腕表 蕭邦致敬世上最美傳奇車賽Mille Miglia

Mille Miglia 2022車賽限量精鋼自動腕表，限量編號發行1000只。圖：蕭邦提供

第40屆Mille Miglia骨董車千里賽上個月於義大利 圓滿落幕。自1988年起成為1000 Miglia千里賽官方合作夥伴，並設計出限量款同名計時碼表的瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard），亦推出2022年度的新作。兩款44毫米的計時碼表分別為精鋼及符合倫理道德標準的18K玫瑰金款，以及全精鋼款，並獲瑞士官方天文台認證，外觀設計以溫文儒雅的紳士運動氣息呼應這個被稱為「世上最美麗車賽」（Corsa Più Bella del Mondo）的骨董車賽。

Mille Miglia 2022車賽限量精鋼自動腕表，限量編號發行1000只。圖：蕭邦提供

Mille Miglia 2022車賽限量精鋼及符合倫理道德標準的18K玫瑰金自動腕表，限量編號發行250只。圖：蕭邦提供

今年的兩款一時碼表均以Mille Miglia GTS腕表為藍本，全精鋼款限量發行1000只；表冠、計時按鈕和表圈用上符合倫理道德標準的18K玫瑰金的版本，限量發行250只。 Mille Miglia 2022車賽限量版腕表力求煥新，在微妙處凸顯不同，採用精緻環形緞面處理銀灰色表盤，搭配深藍色巴頓式指針、時標和高科技陶瓷材質的表圈嵌件。設於6時和12時位置的計時碼表計時盤，以蝸紋裝飾邊緣，與設於9時位置的小秒針盤做出細緻光影區隔。計時指針的針尖和中央大秒針均配上紅色針尖，與1000 Miglia千里賽的官方配色巧妙呼應。

蕭邦品牌大使Jacky Ickx配戴Mille Miglia 2022車賽限量精鋼自動腕表。圖：蕭邦提供

Mille Miglia 2022車賽限量精鋼自動腕表，限量編號發行1000只。圖：蕭邦提供

此外Mille Miglia 2022車賽限量版腕表搭配纖細的深藍色表圈，對比白色移印測速刻度計時按把採用表面寬大的蘑菇造形鐫刻壓花紋理，方便手指抓握並操作。金色小牛皮表帶內為橡膠襯裡，遵循Mille Miglia系列問世之初所制定的設計原則，表帶表面飾有與1960年代鄧祿普賽車 輪胎相同的雕花圖案。為呼應時計的總體配色方案，皮革經穿孔加工，透出下層的藍色襯底，進一步呼應骨董賽車的經典元素。