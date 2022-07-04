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克羅伊卡達夏「撞表」希臘小鮮肉西西帕斯 原來是這牌

記者釋俊哲／即時報導
克羅伊卡達夏出席記者會時，以一身白色清爽造型搭配了勞力士Daytona腕表，左圖則為相似的蠔式鋼與黃金款。取材自Instagram、勞力士提供（合成圖）
克羅伊卡達夏出席記者會時，以一身白色清爽造型搭配了勞力士Daytona腕表，左圖則為相似的蠔式鋼與黃金款。取材自Instagram、勞力士提供（合成圖）

職業網球公開賽的溫布頓公開賽正如火如荼展開。雖然身為大賽第四種子的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）未如預期般晉級，但6月底前他在ATP認定的馬略卡公開賽（Mallorca Championships）中開心奪冠並曬出代言手表，意外「撞表」金卡夏家族的克羅伊卡達夏（Khloe Kardashian）。

從2019年3月後晉級世界職業男子網球前10名的希臘好手西西帕斯今年僅23歲，一頭金髮、深邃輪廓與宛如來自地中海的迷人笑容，已成為不少粉絲心中的網壇「顏值擔當」。雖然西西帕斯在現正進行的溫布頓網球公開賽中未能晉級，但依然保持絕佳狀態的他，日前才在6月底馬略卡公開賽奪冠，並戴上一只他擔任代言人的勞力士Cosmograph Daytona腕表。

巧合的是，日前「卡達夏家族」之一的克羅伊卡達夏（Khloe Kardashian）也曾在公開場合配戴相似款式，差別在於：西西帕斯配戴的為精鋼款式、白色面盤搭配黑色陶瓷字圈；而Khloe Kardashian配戴的則為黃金表殼、黃金鍊帶搭配白色面盤，訂價約124萬7,500元。

這款腕表最早於1963年投入量產，並曾為保羅紐曼（Paul Newman）所配戴因而聲名大噪，成為不少勞力士愛好者心中的「聖杯」。在歷經60年的時光後，不變的是表圈具有「測速計」功能，雙色（two-tone）的次表圈（sub-dial），並為無數的名人、明星、職業體育明星所配戴。搭配精鋼表殼、黑色面盤的款式訂價約48萬500元，另有搭配玫瑰金或黃金款的隕石面盤則在130至140萬左右不等，最高價則數搭配冰藍色面盤的鉑金款，訂價估計超過200萬以上。還無法成為超級名人或體育明星？或許這只Daytona會是名人與我們（相對）最近的距離。

6月底在馬約卡網球公開賽奪冠的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），...
6月底在馬約卡網球公開賽奪冠的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），戴上了勞力士的Daytona腕表開心留念，右圖則為相似款式。取材自Instagram、勞力士提供（合成圖）

溫布頓

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