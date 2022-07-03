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時髦精必備 香奈兒N°5珠寶全新不對稱、單邊耳環

記者孫曼／即時報導
香奈兒 N°5高級珠寶系列推出2022年度新品。(圖:香奈兒提供)
香奈兒 N°5高級珠寶系列推出2022年度新品。(圖:香奈兒提供)

嘉柏麗·香奈兒（Gabrielle Chanel）相信符碼具有力量。在N°5香水問世百年之際，香奈兒高級珠寶創意工作室推出以幸運數字「5」為主要創作元素的全新 N°5 高級珠寶系列；今年，香奈兒從此系列中延伸出4款新作，包含18K Beige米色金版本可轉換式耳環及項鍊，以及全新單邊耳環，將香奈兒女士鍾愛的私密符號畫作全新的陪伴。

幸運數字「5」，不僅代表了香奈兒女士隸屬的黃道第五宮星座獅子座，也呼應了她不同階段的人生經驗。在奧巴辛修道院成長的童年時光，她每天早晨穿越的修道院長廊地板上由鵝卵石鋪排而成的五芒星辰圖騰，為她帶來勇氣與力量。1921年香奈兒女士與前沙皇御用調香師恩尼斯‧鮑（Ernest Beaux）共同創造的第一款香水N°5，也以其現代性、純粹的瓶身設計和命名成為跨世代的革命之作。

全新ETERNAL N°5可轉換式耳環，源自品牌不對稱創意美學，一側的數字符號「5」採鏤空結構襯托中央璀璨主鑽；另一側則設計成轉換為耳釘或耳墜兩種配戴方式的珠寶，背面的耳墜搭扣亦結合數字「5」設計，內外皆美精神。

備有18K Beige 米色金和白K金版本的ETERNAL N°5單邊耳環以數字符號「5」搭配水滴鑽石造型，採貼耳式設計，便於變化配戴位置與方式。而18K Beige米色金的ETERNAL N°5小型款項鍊，以極具品牌識別度的數字符號「5」搭配水滴鑽石造型，可恣意調整長度，賦予女性極致穿戴自由。

ETERNAL N°5可轉換式耳環，18K Beige米色金鑲嵌31顆總重約0....
ETERNAL N°5可轉換式耳環，18K Beige米色金鑲嵌31顆總重約0.67克拉明亮式切割鑽石。(圖:香奈兒提供)
ETERNAL N°5單邊耳環，18K白金鑲嵌18顆總重約0.18克拉明亮式切割...
ETERNAL N°5單邊耳環，18K白金鑲嵌18顆總重約0.18克拉明亮式切割鑽石。(圖:香奈兒提供)
ETERNAL N°5單邊耳環，18K Beige米色金鑲嵌18顆總重約0.18...
ETERNAL N°5單邊耳環，18K Beige米色金鑲嵌18顆總重約0.18克拉明亮式切割鑽石。(圖:香奈兒提供)
ETERNAL N°5項鍊，18K Beige米色金鑲嵌25顆總重約0.36克拉...
ETERNAL N°5項鍊，18K Beige米色金鑲嵌25顆總重約0.36克拉明亮式切割鑽石。(圖:香奈兒提供)
ETERNAL N°5可轉換式耳環，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，取下吊墜後...
ETERNAL N°5可轉換式耳環，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，取下吊墜後可以單鑽形式配戴。(圖:香奈兒提供)
ETERNAL N°5項鍊，18K Beige米色金鑲嵌25顆總重約0.36克拉...
ETERNAL N°5項鍊，18K Beige米色金鑲嵌25顆總重約0.36克拉明亮式切割鑽石。(圖:香奈兒提供)
ETERNAL N°5項鍊，18K Beige米色金鑲嵌25顆總重約0.36克拉...
ETERNAL N°5項鍊，18K Beige米色金鑲嵌25顆總重約0.36克拉明亮式切割鑽石。(圖:香奈兒提供)

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