辛蒂亞火辣登封美出新高度 寶格麗代言人億級珠寶上身

辛蒂亞配戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列頂級珠寶登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖/摘自IG @zendaya

當紅好萊塢女星辛蒂亞(Zendaya)駕馭時尚 穿搭的功力深受肯定,也被許多時尚精品點名擔任代言人,可以說是新生代的時尚女神。日前她在IG分享自己登上本月國際時尚雜誌《VOGUE》義大利 文版的封面照,造型復古性感,風格化的視覺效果遊走在油畫和影像之間,散發迷離誘人的魅惑氛圍。身為義大利高級珠寶品牌寶格麗(BVLGARI)代言人的她,在次的拍攝中也配戴了多款品牌最新的重量級頂級珠寶作品,饒富上個世紀中昔日巨星的風采。

辛蒂亞配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖/摘自IG @zendaya

在封面上她以鑲嵌42.31克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠的Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊,配上Valentino蜂窩刺繡緊身迷你洋裝,華麗又性感。內頁照中她換上米蘭品牌Del Core的金屬光澤禮服,配上Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊,主石為一顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石,是品牌另一位代言人安海瑟薇曾於坎城影展 亮相過的作品。另一組造型中,她以Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊配上祖母綠戒指,祖母綠重達11.38克拉,而52.40克拉的水滴形琢面切割莫三比克帕拉依巴碧璽更是少見的黃綠色(yellowish green)。