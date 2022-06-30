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辛蒂亞火辣登封美出新高度 寶格麗代言人億級珠寶上身

記者孫曼／即時報導
辛蒂亞配戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列頂級珠寶登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖／摘自IG ＠zendaya
辛蒂亞配戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列頂級珠寶登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖／摘自IG ＠zendaya

當紅好萊塢女星辛蒂亞（Zendaya）駕馭時尚穿搭的功力深受肯定，也被許多時尚精品點名擔任代言人，可以說是新生代的時尚女神。日前她在IG分享自己登上本月國際時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面照，造型復古性感，風格化的視覺效果遊走在油畫和影像之間，散發迷離誘人的魅惑氛圍。身為義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）代言人的她，在次的拍攝中也配戴了多款品牌最新的重量級頂級珠寶作品，饒富上個世紀中昔日巨星的風采。

辛蒂亞配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系...
辛蒂亞配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／摘自IG ＠zendaya

在封面上她以鑲嵌42.31克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠的Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊，配上Valentino蜂窩刺繡緊身迷你洋裝，華麗又性感。內頁照中她換上米蘭品牌Del Core的金屬光澤禮服，配上Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，主石為一顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石，是品牌另一位代言人安海瑟薇曾於坎城影展亮相過的作品。另一組造型中，她以Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊配上祖母綠戒指，祖母綠重達11.38克拉，而52.40克拉的水滴形琢面切割莫三比克帕拉依巴碧璽更是少見的黃綠色（yellowish green）。

辛蒂亞配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系...
辛蒂亞配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊與Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒。圖／摘自IG ＠zendaya

時尚 義大利 坎城影展

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