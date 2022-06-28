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「高跟鞋女王」維多利亞貝克漢 穿細高跟登鹽山看秀

記者吳曉涵／綜合報導
維多利亞貝克漢穿著超細高跟鞋出席Jacquemus鹽山大秀。(取材自Instagram)
維多利亞貝克漢穿著超細高跟鞋出席Jacquemus鹽山大秀。(取材自Instagram)

維多利亞貝克漢穿著超細高跟鞋出席Jacquemus鹽山大秀。(取材自Instag...
維多利亞貝克漢穿著超細高跟鞋出席Jacquemus鹽山大秀。(取材自Instagram)

向來喜歡選在幅員遼闊之地舉辦時裝秀的法國設計師品牌Jacquemus，全新推出的2022秋冬系列選在法國南部鹽山發表，白茫茫的景致讓這季黑、白主色調更顯耀眼。而「貝嫂」維多利亞貝克漢也特別到場看秀，趁機曬自己品牌的新裝之餘，更再次證明了她「高跟鞋女王」的封號可不是隨便說說的。

維多利亞貝克漢穿著同名品牌Victoria Beckham的服裝出席Jacque...
維多利亞貝克漢穿著同名品牌Victoria Beckham的服裝出席Jacquemus鹽山大秀。(取材自Instagram)

上一季於夏威夷舉行大秀，Jacquemus這次選在法國南部Camargue公園的鹽山發表最新系列，崎嶇蜿蜒的地形、刮起的大風再次考驗著模特兒們的體力和耐力，穿著細跟高跟鞋的他們，和現場許多嘉賓一樣，為了時尚可以暫時忘記舒適度，這點維多利亞貝克漢一定也會表示同意。她身穿同名品牌Victoria Beckham的黑色西裝配蕾絲短裙，腳踩標誌性的細高跟鞋到場，讓人感覺熱愛高跟鞋成癡的她，腳上的鞋可以為她克服一切困難。不過據外媒透露，模特兒Mica Arganaraz還是忍不住在中途停下來脫掉高跟鞋。

向來喜歡選在幅員遼闊之地舉辦時裝秀的法國設計師品牌Jacquemus，全新推出的...
向來喜歡選在幅員遼闊之地舉辦時裝秀的法國設計師品牌Jacquemus，全新推出的2022秋冬系列選在法國南部鹽山發表，白茫茫的景致讓這季黑、白主色調更顯耀眼。(取材自Instagram)

向來喜歡選在幅員遼闊之地舉辦時裝秀的法國設計師品牌Jacquemus，全新推出的...
向來喜歡選在幅員遼闊之地舉辦時裝秀的法國設計師品牌Jacquemus，全新推出的2022秋冬系列選在法國南部鹽山發表，白茫茫的景致讓這季黑、白主色調更顯耀眼。(取材自Instagram)

Jacquemus在本次大秀正式揭露了與Nike的合作系列，新款Humara運動鞋充滿驚喜，發表後也馬上將可以在Jacquemus官網購買。剪羊毛大衣、羽絨背心、工裝、白紗與西裝的混搭等等，呈現設計師Simon Porte Jacquemus「從無到有的白紙」創作構思。

Jacquemus在本次大秀正式揭露了與Nike的合作系列，新款Humara運動...
Jacquemus在本次大秀正式揭露了與Nike的合作系列，新款Humara運動鞋充滿驚喜，發表後也馬上將可以在Jacquemus官網購買。(取材自Instagram)

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