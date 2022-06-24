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小隻馬也能九頭身？艾瑪羅勃茲5造型點評 風格零死角

記者釋俊哲／即時報導
艾瑪羅勃茲以Louis Vuitton的緞面條紋洋裝搭配銀色鞋款，讓人好想直奔沙灘。取材自Instagram
艾瑪羅勃茲以Louis Vuitton的緞面條紋洋裝搭配銀色鞋款，讓人好想直奔沙灘。取材自Instagram

即便是嬌小的女孩也希望能展現修長的比例。美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）向來以好品味著稱，日前她出席了萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦的新品派對，除大秀逆天美腿，其Instagram上也常分享日常穿搭，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味零死角。

艾瑪羅勃茲向來以好品味著稱，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味零死角。取材自...
艾瑪羅勃茲向來以好品味著稱，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味零死角。取材自Instagram

1991年出生、水瓶座的Emma Roberts過去曾拍攝過電影或影集如「驚聲尖叫4」、「情人節快樂」、「美國恐怖故事」、「玩命直播」。2020年底時她晉身人母角色，小男孩也不時出現在Emma Roberts的社群軟體，同時Emma Roberts依然常保時尚好品味，多變的精彩造型從狂野、典雅、街頭到都會，全方位駕馭得心應手。

除了Instagram擁有高人氣的1800萬追蹤人數，艾瑪羅勃茲也是秀場常客，例...
除了Instagram擁有高人氣的1800萬追蹤人數，艾瑪羅勃茲也是秀場常客，例如今年5月時便參加了Louis Vuitton 2023的度假系列發表。取材自Instagram

例如她曾以黑色蕾絲小洋裝搭配Andrea Wazen的高跟鞋，透明的鞋身與緞帶設計，把性感跟高級感藏在細節裡；另一套街頭感的造型她則穿上雙色連身裙並手持Valentino的Garavani Rockstud Spike包款，包包帶有金屬卯釘的設計可手持、可肩背，散發出迷人的龐克風叛逆氣息。

Montblanc Extreme 3.0手拿包。取材自萬寶龍官方網站
Montblanc Extreme 3.0手拿包。取材自萬寶龍官方網站

而隨著假日的來臨，日前Emma Roberts則有一套造型穿上Louis Vuitton的緞面條紋洋裝，加上背景的黃色改裝車與衝浪板，讓人好想直奔沙灘。但別以為Emma Roberts只能走高冷路線，某次她與小孩合照時，便以家居服、運動拖鞋搭配Celine的白色膠框太陽眼鏡，任由小孩嬉戲的親切風格，像鄰家小姊姊般大曬親和力。

艾瑪羅勃茲以雙色連身裙搭配Valentino的Garavani包款，散發出街頭的...
艾瑪羅勃茲以雙色連身裙搭配Valentino的Garavani包款，散發出街頭的搖滾氣息。取材自Instagram

而日前她出席萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦的Extreme 3.0新品派對時，則以一身黑搭配「鞋王」Louboutin的高跟鞋，貼文並大讚「Paris & @montblanc you’re always a good idea」；值得留意的是，出席活動時她手上也使用了萬寶龍新款的Extreme 3.0系列手拿包，包款特色之一在於以交錯、立體的表面線條營造出宛如織品般的紋路圖案，並在不同角度欣賞時都能帶來光影變化，30乘20公分的手拿包，兩側一旦接上皮帶，還能變身隨身的文件小包。

不做作的親切氣息，也是艾瑪羅勃茲的人氣關鍵。取材自Instagram
不做作的親切氣息，也是艾瑪羅勃茲的人氣關鍵。取材自Instagram

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