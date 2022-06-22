我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

夏季塗防曬先看懂誤區 4大重點學起來

記者劉小川／台北報導
炎熱的夏天，擦防曬要注意什麼事情呢？圖／摘自pexels
炎熱的夏天，擦防曬要注意什麼事情呢？圖／摘自pexels

愛美是現今社會的個人指標，無論男女生，都會精心挑選衣物，好好打扮自己，或勤於健身運動，讓自己能展現姣好的身段跟身材。但說到防曬，許多人更是重視，希望有著潔白乾淨的肌膚，就需要好好的呵護。但男性的防曬著重在肌膚傷害上，也是需要做好做滿的，以下關於防曬重點，讓大家在夏季來臨時，不再浪費自己花錢買來的防曬乳。

夏日防曬盲區

防曬不僅僅是夏天需要，每個季節，女性朋友或怕黑的人都必須準備的。但在塗抹防曬時還有一些誤區。

夏天防曬盲點要注意。圖／摘自pexels
夏天防曬盲點要注意。圖／摘自pexels

夏天防曬不要只塗臉部，大家害怕臉上的肌膚因為受到紫外線的傷害，就會著重加強在臉部的肌膚跟脖子，但其實不僅僅是臉部。在外騎車的人就知道，有穿衣服的地方跟沒有衣物遮蔽的地方明顯有兩截色差，在身上的各部位都需要防曬。

首先要注意的是臉部的塗抹順序，以女性化妝來說，就應該放在最底層等吸收後才開始上妝；再者衣物沒有遮蔽的地方也需要塗抹。由於在外面防曬塗抹是比較讓人覺得頭疼的，建議可以用噴霧式的防曬產品，每三個小時就補一下，搭配著物理防曬如雨傘等。

建議／更正盲區

一、陰天、雨天也要塗防曬

許多怕曬黑的人都只選擇在大太陽、晴天的時候，才會注重加強防曬，但其實不是只有陽光照射的時候才有紫外線，即便是陰天，還是有大量的紫外線存在。如果長期下來，選擇性的塗抹，只會讓黑色素在肌膚堆積越來越多，同時也可能因爲這樣，肌膚的衰老、鬆弛也接踵而來。

二、避免出門前才塗抹

避免出門前才擦防曬。圖／摘自pexels
避免出門前才擦防曬。圖／摘自pexels

防曬乳塗抹後，需要20至30分鐘才會慢慢在臉上形成保護膜。有些人為了匆匆忙忙的出門，出門前才開始塗抹，這樣難以抵擋這半小時前就開始累積的紫外線，也等於白塗了。而判斷防曬乳是否已成膜，通過照鏡子，看到肌膚有透出微微的光澤感卻沒有當初擦上去的那種水感，就可以安心大膽的出門。

三、如何挑選適合自己的防曬乳

要挑選適合的防曬乳。圖／摘自pexels
要挑選適合的防曬乳。圖／摘自pexels

其實每個季節使用的防曬乳可以區隔開來。在這之前，首先要挑選適合自己肌膚的防曬乳，不管是哪種防曬，只要在臉上呈現自然、不會出現過敏的泛紅、癢、起疹子等，並且能跟化妝品能有很好的融合，就是適合自己的防曬產品。

健身 過敏

上一則

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

下一則

庫克給明確暗示：蘋果在打造頭戴裝置

延伸閱讀

皮膚過敏者夏日防曬 專家教如何選擇產品

皮膚過敏者夏日防曬 專家教如何選擇產品

免開刀臉部拉皮手術緊緻臉部鬆馳下垂肌膚

免開刀臉部拉皮手術緊緻臉部鬆馳下垂肌膚
新西蘭陽光金果上市 各大亞裔超市熱銷

新西蘭陽光金果上市 各大亞裔超市熱銷
免開刀臉部拉皮手術緊緻臉部鬆馳下垂肌膚

免開刀臉部拉皮手術緊緻臉部鬆馳下垂肌膚

熱門新聞

男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮女賓突吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

2022-06-18 01:25
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

2022-06-15 20:27
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50
與常見坐式馬桶不同，「電動碎化馬桶」排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物。（影片截圖）

便便剋星？馬桶長尖牙「粉碎黃金」她驚呆 網喊快逃

2022-06-19 23:30

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼