夏季塗防曬先看懂誤區 4大重點學起來

炎熱的夏天，擦防曬要注意什麼事情呢？圖／摘自pexels

愛美是現今社會的個人指標，無論男女生，都會精心挑選衣物，好好打扮自己，或勤於健身 運動，讓自己能展現姣好的身段跟身材。但說到防曬，許多人更是重視，希望有著潔白乾淨的肌膚，就需要好好的呵護。但男性的防曬著重在肌膚傷害上，也是需要做好做滿的，以下關於防曬重點，讓大家在夏季來臨時，不再浪費自己花錢買來的防曬乳。

夏日防曬盲區

防曬不僅僅是夏天需要，每個季節，女性朋友或怕黑的人都必須準備的。但在塗抹防曬時還有一些誤區。

夏天防曬盲點要注意。圖／摘自pexels

夏天防曬不要只塗臉部，大家害怕臉上的肌膚因為受到紫外線的傷害，就會著重加強在臉部的肌膚跟脖子，但其實不僅僅是臉部。在外騎車的人就知道，有穿衣服的地方跟沒有衣物遮蔽的地方明顯有兩截色差，在身上的各部位都需要防曬。

首先要注意的是臉部的塗抹順序，以女性化妝來說，就應該放在最底層等吸收後才開始上妝；再者衣物沒有遮蔽的地方也需要塗抹。由於在外面防曬塗抹是比較讓人覺得頭疼的，建議可以用噴霧式的防曬產品，每三個小時就補一下，搭配著物理防曬如雨傘等。

建議／更正盲區

一、陰天、雨天也要塗防曬

許多怕曬黑的人都只選擇在大太陽、晴天的時候，才會注重加強防曬，但其實不是只有陽光照射的時候才有紫外線，即便是陰天，還是有大量的紫外線存在。如果長期下來，選擇性的塗抹，只會讓黑色素在肌膚堆積越來越多，同時也可能因爲這樣，肌膚的衰老、鬆弛也接踵而來。

二、避免出門前才塗抹

避免出門前才擦防曬。圖／摘自pexels

防曬乳塗抹後，需要20至30分鐘才會慢慢在臉上形成保護膜。有些人為了匆匆忙忙的出門，出門前才開始塗抹，這樣難以抵擋這半小時前就開始累積的紫外線，也等於白塗了。而判斷防曬乳是否已成膜，通過照鏡子，看到肌膚有透出微微的光澤感卻沒有當初擦上去的那種水感，就可以安心大膽的出門。

三、如何挑選適合自己的防曬乳

要挑選適合的防曬乳。圖／摘自pexels

其實每個季節使用的防曬乳可以區隔開來。在這之前，首先要挑選適合自己肌膚的防曬乳，不管是哪種防曬，只要在臉上呈現自然、不會出現過敏 的泛紅、癢、起疹子等，並且能跟化妝品能有很好的融合，就是適合自己的防曬產品。