香奈兒大logo戴手上 CHANEL Wanted系列腕表圓夢

CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。(圖:香奈兒提供)

80年代開始，饒舌樂手將大大的品牌標誌（Logo）穿戴在身上，透過音樂，在全球掀起的標誌狂熱潮流（Logomania），是20世紀末、21世紀初最具代表性的精品潮流。2022年，香奈兒（CHANEL）呈獻圍繞CHANEL品牌標誌而設計的全新「CHANEL WANTED」限定腕表系列，以六個密不可分的英文字母 ，為橫跨不同系列的腕表注入經典特色，再度引領Logomania回歸的趨勢。

香奈兒是最早在廣告中清晰呈現logo的品牌之一，成為有史以來最強大且知名的奢華品牌。當今香奈兒的logo，在歷經多次革新之後，於1974 年由品牌創意總監傑克·海盧（Jacques Helleu）定調為如今日我們所知後至今不變。

Première Wanted de CHANEL精鋼腕表。(圖:香奈兒提供)

在傳統腕表上，品牌名稱向來拘謹、不過礙事地出現在表盤上。CHANEL WANTED限定腕表系列以創意的方式將logo當作設計的主角，「藉由將Logo融入於創作過程的核心，屏除一般品牌標誌設置於表盤12點鐘位置形成視覺要素的傳統規範。Logo，不再是一個簡單的正式署名，其成為一個圖騰主題，佔據了全部舞台，甚至從表盤躍出延伸至表圈和表帶，賦予它藝術性的特點，」香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說。

旗艦J12系列 黑白經典 套表低調奢華

J12 Highly Wanted de CHANEL套表一組共6枚，以六個黑色漆木盒展開，限量編號發行 5 組。這6款38 毫米 J12 腕錶皆以全黑陶瓷材質設計演繹單色美學，CHANEL六個字母在表盤與表圈上以不同大小和位置出現，低調巧玩視覺趣味；背面可見所搭載的品牌經典Caliber 12.1 自動上鍊機械機芯，自動盤鑲飾鑽石。可單獨或整套收藏。

除了套表，香奈兒最旗艦的J12系列亦提供黑色與白色款的J12 Wanted de CHANEL腕表，相輔相成的設計玩轉雙重性格，可堆疊或單獨配戴，體現香奈兒經典風格。38 毫米 J12 腕表採用亮面黑色陶瓷製作，捨去表盤與表圈上一切圖案，讓黑底白字的CHANEL 六個字母橫跨表盤表圈，成為主要視覺符碼。白色陶瓷的J12 Wanted de CHANEL腕表則為33毫米尺寸，金銀絲細工製作CHANEL logo字樣，以富藝術美感的不對稱結構從表圈至表盤延伸展開。

Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表。(圖:香奈兒提供)

J12 Wanted de CHANEL 38毫米黑色高抗磨陶瓷與精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。(圖:香奈兒提供)

最香奈兒的經典風格

雖然都是別具辨識度的八角造型，但香奈兒的第一款腕表Première線條比例更為纖柔優雅，因此這次限量版Première Wanted de CHANEL的設計，在表鍊上墜飾六個能隨著腕際自由律動「CHANEL」字母吊飾，在女性化與搖滾感中達到巧妙的平衡。

八角造型更為年輕的Boy·Friend系列Boy·Friend Wanted de CHANEL腕表，則是以精鋼打造六個CHANEL字母鉚接裝飾於皮革表帶上，表殼一側為「CHA」，另一側則是「NEL」字樣，襯托90年代馬賽克風格設計的黑色漆面表盤，展現男孩子氣的活潑氣質。

以包包叩頭圍靈感創新的Code Coco腕表，限量的Code Coco Wanted de CHANEL版本，運用強而有力的圖騰化六個字母巧妙妝點皮革表帶，整體設計致敬搖滾年代的自信傲氣與華麗至上，其中CHANEL字樣更成為引起共鳴的精神象徵。

J12 Wanted de CHANEL 33毫米腕表，白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、高精準石英機芯。(圖:香奈兒提供)