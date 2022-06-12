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美國隊長專屬香水？愛馬仕新男香描繪冰封甦醒的氣味

記者吳曉涵／台北報導
愛馬仕大地男香本季全新推出「大地泠洌之水」，描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？（圖取材自IMDb、愛馬仕提供）
愛馬仕大地男香本季全新推出「大地泠洌之水」，描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？（圖取材自IMDb、愛馬仕提供）

愛馬仕大地男香一直是標誌性的系列作品，本季全新推出「大地泠洌之水」（Terre d'Hermès Eau Givrée），從名字中就可以讀出很強烈的畫面感，像描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，充滿奔放的生命力。這不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？

愛馬仕全新推出「大地泠洌之水」。（圖：愛馬仕提供）
愛馬仕全新推出「大地泠洌之水」。（圖：愛馬仕提供）

愛馬仕香水創意總監Christine Nagel在創作這款新香水時，試圖打破「清新」與「輕盈」的同義刻板印象，反而是以對比的概念去發想：「我想表達被冰覆蓋的土地的清新感，這是一款融合了這兩種元素的香水，象徵著人類的原始生命能量。」它把大自然從沉睡中喚醒，在涓涓細流的孕育下煥發新生，「清新」也可以是「濃烈」與「驚喜」的代名詞。

「大地泠洌之水」以主要原料香櫞、杜松子和竹葉花椒的清新特質揭開燦爛明亮的序幕，隨後是雋永的礦物和木質香調，融合出新鮮颯爽的瀟灑風格。它被盛裝在可重複填充的玻璃瓶身，方正俐落的瓶身澄澈透明的模樣就像是用冰塊雕鑿而成。香水瓶底部的H字樣，延續著愛馬仕最純正的品牌精神。淡棕色的外包裝紙盒，也低調注入了沉穩優雅的氣質，預計於6月15日全新上市。

可重複填充的玻璃瓶身，方正俐落的瓶身澄澈透明的模樣就像是用冰塊雕鑿而成。（圖：愛...
可重複填充的玻璃瓶身，方正俐落的瓶身澄澈透明的模樣就像是用冰塊雕鑿而成。（圖：愛馬仕提供）

「大地泠洌之水」主要原料為香櫞、杜松子和竹葉花椒。（圖：愛馬仕提供）
「大地泠洌之水」主要原料為香櫞、杜松子和竹葉花椒。（圖：愛馬仕提供）

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