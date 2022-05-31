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盤點坎城紅毯珠寶亮點 不對稱耳環、耳扣最時髦

記者孫曼／即時報導
許多女星選擇配戴不對稱的造型耳環和耳扣登上本屆坎城影展紅毯。（圖：蕭邦、香奈兒提供、取材自Instagram）
許多女星選擇配戴不對稱的造型耳環和耳扣登上本屆坎城影展紅毯。（圖：蕭邦、香奈兒提供、取材自Instagram）

坎城影展甫落幕，盤點紅毯上許多令人難忘的穿搭，近年來流行的不對稱耳環和耳扣，是許多女明星想要展現個性多過於奢華的時候會選擇配戴的珠寶。被稱為「時尚仙人」的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）在出席她所主演的電影《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）紅毯首映，就配戴了香奈兒珠寶的單邊不對稱耳環搭配長洋裝亮相，貫徹她大膽不流俗的穿搭哲學。

蒂妲史雲頓配戴香奈兒高級珠寶出席她所主演的電影《三千年的渴望》於第75屆坎城影展...
蒂妲史雲頓配戴香奈兒高級珠寶出席她所主演的電影《三千年的渴望》於第75屆坎城影展舉辦的首映紅毯（圖：香奈兒提供）

法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在電影《Les amandiers》（Forever Young）首映紅毯上，配戴了卡地亞（Cartier）的垂墜鑽石耳環搭配她所代言的巴黎世家（Balenciaga），不過她加了一個立體美洲豹造型的耳扣，讓本來完美優雅但有點單調的造型多了一個活潑的亮點。

伊莎貝雨蓓配戴卡地亞珠寶亮相第75屆坎城影展電影《Les amandiers》首...
伊莎貝雨蓓配戴卡地亞珠寶亮相第75屆坎城影展電影《Les amandiers》首映紅毯。（取材自Instagram）

伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞美洲豹造型耳扣設計草圖。
伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞美洲豹造型耳扣設計草圖。

伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞鑽石耳環。
伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞鑽石耳環。

要說到造型耳扣穿搭達人，活躍於美國獨立製片界的瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）。近年來一直保持短髮造型的她，擁有不只一個耳洞，往往堆疊多款同系列但不同款式的耳環亮相，例如今年坎城在《無辜者》（L’Innocent）和《分手的決心》的首映紅毯上，她都在原本的蕭邦鑽石耳環之上，在耳骨邊又再多配戴了一個蕾絲造型的耳針耳環，讓中規中矩的黑色禮服和鑽石珠寶，瞬間變得充滿魅力。

瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。（圖：蕭邦...
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。（圖：蕭邦提供）

瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。（圖：蕭邦...
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。（圖：蕭邦提供）

瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。（圖：蕭邦...
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。（圖：蕭邦提供）

瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《無辜者》電影首映紅毯。（圖：蕭邦提供...
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《無辜者》電影首映紅毯。（圖：蕭邦提供）

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