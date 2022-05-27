RICHARD MILLE爆閃RM 72-01計時鑽表 逼人戴墨鏡

長方形切割（Baguette Cut）會在不同角度呈現長方形或梯形線條，視覺上具有獨特美感。圖：RICHARD MILLE提供

鑽石的美，除了天然的閃耀，更因不同的切割或鑲嵌，將所依託存在的事物賦予了更高層次的美。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出三款全新RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時鑽表，並各自以明亮式切割、長方形切割和雪花式鑲嵌，同場華麗。

RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼表最初問世於2020年，至今並擁有五級鈦合金、5N紅金、黑色TZP陶瓷款與白色ATZ陶瓷款等四種材質。圖：RICHARD MILLE提供

長達30個月以上研發時間的CRMC1自動上鍊機芯，是RICHARD MILLE首款的自製飛返計時碼表機芯，有其戰略意義。圖：RICHARD MILLE提供

RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼表最初問世於2020年，至今並擁有五級鈦合金、5N紅金、黑色TZP陶瓷款與白色ATZ陶瓷款等四種材質。由425個零件組成的CRMC1自動上鍊機芯具備高階的飛返計時碼表功能，但其厚度仍維持在6.05毫米、相對纖薄。同時CRMC1具備分離式的動力結構，可以讓計時碼表機制與一般運作機制的動力分別儲存，是品牌花上30個月之久所研發的首款自製專利飛返計時機芯，有其里程碑意義。

RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時鑽表長方形切割款。圖：RICHARD MILLE提供

CRMC1自動上鍊機芯將可在透明的底蓋中欣賞，表款目前並有四種不同表殼與三種表殼全鑲鑽款式。圖：RICHARD MILLE提供

手表面盤中的三個次表盤（sub-dial）以不對稱的形式排列，反而更具個性，而三組不同顏色的白色秒針、橘色計時分針與綠色計時時針，共由6齒導柱輪協調，進而在各自的計時盤內各自旋轉、律動有致。值得一提的是，本次新款三只鑽表並在細節處小改款中，其中九點鐘方向的秒針從原本的藍色改成白色，似乎要和中央的主時針在色彩上呼應，也讓讀取時間更為直觀。

不規則、不對稱的三個次表盤，並透過顏色的差異，展現閱讀時間時的趣味與個性。圖：RICHARD MILLE提供

而三只鑲鑽版本，更是RICHARD MILLE首次針對同一只表款，一次推出三種不同鑲嵌或鑽石切工方式，或可展現品牌對表款的看重以及表款在市場上的熱門詢問度。其中圓形明亮式是最為常見的切割，長方形切割（Baguette Cut）則在不同角度會呈現長方形或梯形線條，視覺上具有獨特的美感，而雪花鑲嵌（random set）則透過隨機、不規則的排列，創造出錯落有致的自然光芒。