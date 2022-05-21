凱薩琳蘭馥坎城影展祖母綠撞桃紅 變身強御姐

凱薩琳蘭馥以桃紅長大衣搭配手上的Mediterranean Garden祖母綠鑽戒，展現性感的強勢「御姐」風。圖：PIAGET提供

第75屆法國坎城影展 （Festival de Cannes）正熱烈展開，全世界無數明星、名人齊聚，其中超模Alessandra Ambrosio、模特兒Emma Todt，澳洲 女星凱薩琳蘭馥（Katherine Landford）出席時則紛紛以高級珠寶搭配造型，一展閃耀魅力。

超模Alessandra Ambrosio曾是「維多利亞的秘密天使」的一員，日前並出席了坎城影展紅毯圖：Boucheron提供

模特兒Emma Todt以超高開衩大秀修長美腿，並搭配了Plume de Paon系列孔雀羽毛白金鑽石吊墜耳環。圖：Boucheron提供

曾因Netflix影集「漢娜的遺言」（13 Reasons Why）走紅的凱薩琳蘭馥，影展期間一共換上兩套服裝，其中一套刺繡亮片的閃耀洋裝是以伯爵（PIAGET）的Sunlight Journey哥倫比亞祖母綠高級珠寶鑽石項鍊反戴於頸後方、展現創意，另一套桃紅大衣內搭小可愛則是同樣來自伯爵（PIAGET）的Mediterranean Garden祖母綠及鑽石頂級珠寶戒指，除了桃紅跟祖母綠的搶眼跳色，更展現性感的強勢「御姐」風。

Boucheron Serpent Bohème白金項鍊，鑲嵌736顆鑽石重約28.92克拉。圖：Boucheron提供

Boucheron Plume de Paon系列孔雀羽毛吊墜耳環，白金、鑲嵌鑲嵌784顆鑽石眾約5.77克拉。圖：Boucheron提供

曾是「維多利亞的秘密天使 」的超模Alessandra Ambrosio與模特兒Emma Todt則有志一同選擇了寶詩龍（Boucheron）的高級珠寶，不過Alessandra Ambrosio選擇的是短版的Serpent Bohème白金項鍊，搭配同系列的白金鑽石耳環，Emma Todt則以超高開衩大秀修長美腿，並戴上Plume de Paon系列孔雀羽毛白金鑽石吊墜耳環，兩人珠寶分別以水滴或羽毛為靈感，也各自展現了靈動或飄逸的奢華氣場。