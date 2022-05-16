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夏日晚霞色美極了 鮮肉男星搶先上手HUBLOT限定表

記者孫曼／即時報導
Noah Schnapp配戴Big Bang Unico Summer夏日限定腕表現身第四季「怪奇物語」首映會。圖：宇舶表提供
Noah Schnapp配戴Big Bang Unico Summer夏日限定腕表現身第四季「怪奇物語」首映會。圖：宇舶表提供

每年夏季都會為這個充滿度假氛圍的季節打造限定表款的宇舶表（HUBLOT），推出2022 Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，洋溢夏日晚霞風情的炫彩紫色，採用超輕盈鋁質作為表殼，42毫米的中性尺寸男女皆宜。美國新生代個性男星Noah Schnapp更搶先在於出席第四季「怪奇物語」首映會時配戴上手，以鮮明的紫色為粉色西上裝點綴修一抹華麗的休閒風格。

Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁...
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，全球限量200枚。圖：宇舶表提供

Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，以陽極氧化技術增添鋁質表殼的亮澤感，並讓表殼更王防刮耐衝擊，因為在地球上的蘊藏量稀少的氧化鋁，是擁有超高硬度與優異穩定性的氧化物。腕表搭載宇舶自製HUB1280 UNICO自動機芯，動力儲能72小時、雙重離合機制、從面盤即可看見導柱輪。宇舶專利One Click單鍵快拆式表帶裝置能隨時更換表帶，所附的兩條同色系表帶：第一款由紫色橡膠製成、配鈦金屬折疊釦；另一款為高科技複合材質魔鬼氈，搭配鋁質表扣。全球僅限量發行200枚，將於宇舶官網，及地中海周邊宇舶專賣店首賣。

Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁...
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，全球限量200枚。圖：宇舶表提供

Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁...
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，全球限量200枚。圖：宇舶表提供

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