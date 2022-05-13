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睡前保養要做好 5大必學重點 養出仙女肌

記者劉小川／台北報導
睡前保養有些事情要注意。圖／摘自pexels
睡前保養有些事情要注意。圖／摘自pexels

許多人都知道，睡前的保養是最佳時機，但要確實說到哪幾點，許多人多只能想到需要因應膚質調整。由於現在大家白天出門，上妝、皮膚分泌油脂而沾染灰塵、過敏、細菌等，造成皮屑阻塞毛孔，這些阻塞不處理，很快就會變成肌膚問題，這也代表著睡前保養更為重要。

重點一、水溫恰當、力道恰當、時間剛好

清潔是保養的第一步驟，也相對影響到後續的保養品吸收，所以尤其重要。許多人會認為，水溫高才能使毛孔完全打開，再使用低溫的冷水將毛孔閉合。但這樣反而會造成肌膚受到過度的刺激，進而衰老。正確是將水溫控制在跟體溫差不多的溫度即可。但如果是油性肌膚，可高於大約2～3度左右，讓油脂的流動性增加。

洗臉的力道也不要太重，因為反而刺激皮膚，使得皮膚的保護屏障失去平衡，就可能讓肌膚變得敏感。最後，清潔時間盡量控制在一分鐘左右。畢竟在前段時間，或許已經使用過卸妝產品，洗面乳只是洗到淺層的肌膚，時間過長並沒有太多的作用。

重點二、面膜頻率要恰當，時間不宜過長

許多保養的文章，推薦緊急皮膚救援敷面膜就對了。但許多女生為了讓面膜可以使出最大效益，就會將面膜敷到全乾為止，這樣不但沒有保濕，還可能讓肌膚變得健康度下降。

如果每天都敷面膜，臉部肌膚的皮脂可能會被破壞，本來要保濕反而讓保濕能力下降，造成臉部乾燥。另一方面，如果將面膜敷到面膜乾掉，反而面膜會吸收臉部上的水分，長時間下來，影響肌膚呼吸，還可能造成毛孔阻塞。建議敷面膜時，請先看上面的說明，一般大約15分鐘，補水型的面膜最多20分鐘，礦物泥類基本上3至5分鐘。

敷面膜時間要注意。圖／摘自pexels
敷面膜時間要注意。圖／摘自pexels

重點三、眼霜塗抹別出力

塗抹保養品時，最重要的時刻，就是將保養品搭配著按摩手法上臉，能夠充分讓肌膚吸收滋養。眼周的肌膚是最薄弱，如果過度用力，不僅會對眼睛不好，還可能因為過度用力，而導致眼周肌膚被拉扯而產生細紋，建議只要用指腹輕輕點拍即可。

眼霜塗抹不要太出力。圖／摘自pexels
眼霜塗抹不要太出力。圖／摘自pexels

重點四、乳液適量即可

敷完臉後的肌膚，許多人都有基本的保濕常識，覆蓋乳液來鎖住肌膚的水分，讓肌膚能充分得到滋養。但塗抹太多的乳液，反而可能會加重肌膚的負擔，建議塗抹乳液，以不黏膩為主。

晚上保養，乳液要適量。圖／摘自pexels
晚上保養，乳液要適量。圖／摘自pexels

重點五、睡眠時間規律

除了外在的塗塗抹抹保養外，內在的保養其實才是真正對肌膚的健康關鍵。睡眠時間固定，也可以利用休眠時間，來修復肌膚，所以養成良好的睡眠習慣，比買昂貴的保養品來得重要。

低溫 過敏

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